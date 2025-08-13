Numărul cazurilor de COVID-19 s-au dublat în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări

În R. Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august, au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă (28 iulie – 3 august) și 78 de cazuri în săptămâna anterioară a acesteia (21 –27 iulie). Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției și monitorizarea circulației virusului la nivel teritorial și național.

Numărul de cazuri de COVID-19 în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani, a fost de 67 cazuri, fiind cu 59,5% cazuri mai multe comparativ cu săptămâna precedentă.

„Deși se constată o creștere a numărului de cazuri la nivel național, valorile înregistrate nu indică o situație alarmantă. Totuși, este necesară intensificarea supravegherii epidemiologice și aplicarea măsurilor de prevenire și răspuns corespunzătoare, pentru a limita răspândirea infecției”, transmite ANSP.

La nivel european, în perioada 28 iulie – 3 august, evoluția datelor privind infecția COVID-19 prezintă variații între țări și regiuni. Deși în majoritatea țărilor numărul testelor efectuate și al spitalizărilor rămâne relativ scăzut, datele din sistemul de supraveghere santinelă arată o creștere constantă a numărului de cazuri confirmate și a procentului de teste pozitive.

Recomandările ANSP

Având în vedere creșterea numărului de cazuri COVID-19, perioada sezonului estival și creșterea mobilității populației, ANSP recomandă respectarea principalelor măsuri de protecție pentru sănătatea și siguranța populației.

„Reiterăm că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne a fi cea mai eficientă metodă de a evita cazurile grave de boală și deces”, transmite ANSP.

Alte recomandări: