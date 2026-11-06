„Nu poate fi imputat Direcției Generale”: DGETS vine cu acuzații la adresa MEC, în legătură cu concursul de la Liceului Teoretic „Academia Copiilor”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău (DGETS) afirmă că, începând cu data de 30 septembrie 2026, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Liceului Teoretic „Academia Copiilor” nu au mai fost desfășurate etapele, ca urmare a recepționării demersului Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Precizările vin după ce MEC a venit pe 6 noiembrie 2026 cu un comunicat cu referire la concurs.

Potrivit DGETS, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct, aprobat prin Ordinul MEC nr. 163/2015, nu prevede expres un mecanism de suspendare a concursului. „În aceste condiții, afirmațiile publicate de MEC, potrivit cărora DGETS ar fi continuat procedura concursului după solicitarea suspendării acesteia, nu corespund realității faptice”, afirmă reprezentanții instituției.

Mai mult, instituția vine cu acuzații la adresa MEC: „Începând cu data recepționării demersului MEC din 30 septembrie 2026, DGETS nu a desfășurat nicio etapă ulterioară a concursului. Cu toate acestea, MEC a continuat procesul de concurs prin organizarea testării candidaților la 15 octombrie 2026. (…) Organizarea și desfășurarea etapei a II-a de către MEC reprezintă un fapt distinct, care trebuie reflectat corespunzător în evaluarea situației și nu poate fi imputat Direcției Generale”.

În ceea ce privește situația semnalată la Liceul Teoretic „Academia Copiilor”, cei de la DGETS afirmă că „tratează cu maximă responsabilitate toate aspectele invocate și întreprinde demersurile necesare pentru examinarea circumstanțelor, analiza documentelor și clarificarea faptelor, în limitele competențelor legale”.

Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a anunțat pe 6 noiembrie că va solicita suspendarea concursului pentru funcția de director al Liceului Teoretic „Academia Copiilor”, instituție unde s-ar fi colectat câte 9000 de lei de la părinți pentru distribuirea manualelor, până la încheierea examinării cazului.

Reprezentanții MEC afirmă că isntituția a solicitat anterior suspendarea concursului, dar DGETS a continuat procedura.

„Consiliul de etică consideră că procedura trebuie reluată după clarificarea faptelor semnalate, având în vedere responsabilitatea conducerii școlii față de elevi și părinți. Ministerul solicită DGETS să examineze cu prioritate faptele semnalate și să transmită MEC documentele privind examinarea cazului”, se arată în comunicatul MEC.

„Elevii care au achitat contractul sunt așteptați mâine, în intervalul 10:00 – 12:00, pentru a-și ridica manualele.” „Pentru a putea asigura primirea manualelor, vă rog respectuos ca părinții care au obligații neachitate către Asociația Părinților să le achite în cel mai scurt timp.” Astfel de mesaje au fost primite de elevii clasei a X-a din Liceul „Academia Copiilor” din Chișinău, precum și de părinții acestora, la începutul acestui an de studi, scrie Asociația „Părinți Solidari”. Expeditoarea este chiar diriginta clasei, care nu a oferit nicio explicație despre ce fel de „obligații” ar avea părinții față de asociație și de ce acestea au devenit un impediment în distribuirea manualelor.