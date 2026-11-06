MEC va cere suspendarea concursului pentru funcția de director al liceului unde s-ar fi colectat de la părinți câte 9000 de lei pentru manualele

Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) va solicita suspendarea concursului pentru funcția de director al Liceului Teoretic „Academia Copiilor”, instituție unde s-ar fi colectat câte 9000 de lei de la părinți pentru distribuirea manualelor, până la încheierea examinării cazului.

Examinarea cazului a început pe 18 septembrie, urmare a autosesizării MEC. În ședința din 26 octombrie, Consiliul a audiat reprezentanții administrației liceului și diriginta clasei vizate. Cazul este în curs de examinare.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, printre candidații la funcția de director se numără persoane vizate în sesizare.

MEC a solicitat anterior suspendarea concursului, dar DGETS a continuat procedura.

„Consiliul de etică consideră că procedura trebuie reluată după clarificarea faptelor semnalate, având în vedere responsabilitatea conducerii școlii față de elevi și părinți. Ministerul solicită DGETS să examineze cu prioritate faptele semnalate și să transmită MEC documentele privind examinarea cazului”, se arată în comunicatul MEC.

Consiliul de etică reamintește că învățământul public este gratuit și că părinților nu li se pot impune contribuții financiare: „Orice contribuție benevolă trebuie gestionată transparent, prin structuri constituite legal. Decizia părinților de a contribui sau nu trebuie respectată și nu poate afecta modul în care sunt tratați elevii”.

„Elevii care au achitat contractul sunt așteptați mâine, în intervalul 10:00 – 12:00, pentru a-și ridica manualele.” „Pentru a putea asigura primirea manualelor, vă rog respectuos ca părinții care au obligații neachitate către Asociația Părinților să le achite în cel mai scurt timp.” Astfel de mesaje au fost primite de elevii clasei a X-a din Liceul „Academia Copiilor” din Chișinău, precum și de părinții acestora, la începutul acestui an de studi, scrie Asociația „Părinți Solidari”. Expeditoarea este chiar diriginta clasei, care nu a oferit nicio explicație despre ce fel de „obligații” ar avea părinții față de asociație și de ce acestea au devenit un impediment în distribuirea manualelor.