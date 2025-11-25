„Nu faceți politică pe seama oamenilor”. Replica Primăriei Chișinău la precizările Ministerului Finanțelor cu privire la acuzațiile despre salariile profesorilor din capitală

Edilul capitalei, Ion Ceban a publicat declarațiile făcute de angajații primăriei Chișinău, Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi, care au spus că Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și „lasă impresia că Primarul General poate introduce orice transfer salarial printr-o simplă dispoziție, indiferent de natura alocației. Nu faceți politică pe seama oamenilor!”.

Cei doi au făcut referite la informațiile prezentate de autorități, potrivit cărora, în anul 2025, Guvernul a alocat circa 190,7 milioane de lei pentru salariile angajaților din instituțiile municipale de învățământ, dintre care pentru achitarea premiului anual pentru 2025 – 73,8 milioane de lei, sumă suficientă pentru a acoperi integral atât necesitățile salariale, cât și premiile aferente, a scris Ministerul Finanțelor cu referire la subiectul dezbătut ieri, 24 noiembrie, la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC).

Consilierii municipali din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și cei ai Mișcării Alternative Naționale (MAN) au dezbătut proiectul de decizie „cu privire la ajustarea indicatorilor bugetari în vederea majorării transferurilor pentru achitarea salariilor”, care ar prevedea și remunerarea personalului didactic.

La fel, în declarația publicată de Ion Ceban se menționează că doi consilieri municipali ai PAS ar fi mers la Centrul Național Anticorupție pentru a depune o sesizare privind pretinse abuzuri în gestionarea bugetului provizoriu.

„În cazul de față, însă, sumele destinate achitării salariilor, primei anuale, resurselor energetice și compensațiilor pentru tinerii specialiști nu au fost alocate prin Hotărâri de Guvern, ci prin modificarea Legii bugetului de stat. Or, atunci când alocațiile sunt aprobate prin lege, includerea lor în bugetul municipal se poate face doar prin decizia Consiliului Municipal Chișinău, nu prin dispoziția primarului. Legea este clară și nu poate fi interpretată selectiv. Există și precedent recent care confirmă exact acest lucru: prin decizia CMC nr. 8/7 din 17 octombrie 2025, consilierii municipali ai fracțiunii PAS au votat includerea în buget a sumelor aprobate prin Legea nr. 188 din 10.07.2025 pentru modificarea Legii bugetului de stat, acceptând atunci 436,8 mii lei. Așadar, aceeași procedură legală trebuie aplicată și acum. Toate transferurile repartizate în anul 2025 prin Hotărâri de Guvern au fost incluse în bugetul municipal prin dispoziția Primarului General – exact cum prevede articolul invocat. Însă acest articol nu se aplică în situațiile în care sumele sunt aprobate prin lege”, a scris Ion Ceban.

Anterior, Ministerul Finanțelor a precizat că „pentru introducerea acestor resurse în bugetul municipal, cadrul legal permite emiterea unei simple dispoziții a primarului, fără necesitatea unor proceduri suplimentare sau întârzieri nejustificate. Primăria municipiului Chișinău trebuie să aplice prevederile legale cu promptitudine și corectitudine, în interesul angajaților și al continuității serviciilor publice”, a punctat Ministerul Finanțelor.

Schimbul de replici din CMC

Ieri, Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC, în debutul ședinței a spus: „Consilierii MAN sunt cățelușii primarului general”.

În replică, consilierul MAN, Mihail Onofrei, i-a răspuns: „Să vă fie rușine și să vă dați demisia din funcția de președintă și de consilieră”.

Ulterior, fracțiunea PAS din CMC a părăsit ședința și a organizat un briefing de presă în clădirea Primăriei, pe fundalul nemulțumirilor consilierilor din partea MAN. Consilierii PAS din CMC califică proiectul de decizie drept ilegal.