Nouă producători mici și mijlocii din raioanele Cahul și Taraclia au fost certificați pentru a exporta în UE: „Un adevărat pașaport comercial către Uniunea Europeană”

Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au primit marți, 16 decembrie, certificarea GLOBALG.A.P., care le permite să exporte în Uniunea Europeană, în cadrul unei ceremonii oficiale, potrivit Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”.

Obținerea certificatului internațional reprezintă culminarea unui program amplu de instruire, mentorat și pregătire tehnică, desfășurat pe parcursul întregului an 2025, pentru a ajuta producătorii mici și mijlocii să răspundă cerințelor de calitate și inofensivitate ale pieței Uniunii Europene.

Cei nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă fac parte din două grupuri, care reprezintă și primul model de cooperare de acest tip din Moldova. Grupurile au cooperat strâns cu un exportator cu experiență și au beneficiat de consultanța unui expert național în domeniul protecției integrate.

„Prin cooperare, aceștia au reușit să-și îmbunătățească cunoștințele, să-și amplifice mijloacele de producție, să reducă costurile și să obțină loturi omogene de struguri de masă, care corespund standardelor de calitate și inofensivitate, admise în UE”, potrivit Moldova Fruct.

„Certificarea internațională GLOBALG.A.P. este, pentru producătorii mici și mijlocii, un adevărat pașaport comercial către Uniunea Europeană. (…) Prin accesul la acest model de cooperare producătorii asigură calitate uniformă, volume constante și devin parteneri credibili pentru comercianții europeni. Este un moment de referință pentru sectorul strugurilor de masă și un pas spre consolidarea exporturilor. Ne propunem să extindem programul și în 2026, astfel încât tot mai mulți producători mici și mijlocii să obțină certificarea internațională și să acceseze cu încredere piețele europene”, a declarat Iurie Fală, director executiv al Asociației Moldova Fruct.

„Prin acest sprijin, ne-am propus să ajutăm producătorii moldoveni de struguri să facă un pas concret spre piețe cu valoare înaltă, unde calitatea, trasabilitatea și respectarea standardelor internaționale sunt esențiale”, a menționat Bojan Kolundzija, Director de Țară, HELVETAS Moldova.

„Pentru un producător mic sau mijlociu să obțină singur certificarea GLOBALG.A.P. este destul de greu, dar în grup devine realizabil. Ne-am consultat, am mers la instruiri, am învățat de la experți și unii de la alții și, pas cu pas, am reușit să îndeplinim toate cerințele. Pentru noi, certificarea înseamnă schimbare de mentalitate care implică igienă, trasabilitate, calitate constantă și responsabilitate față de consumator, factori care ne permit să exportăm direct în Germania, Polonia sau România, prin contracte sigure și fără intermediari”, a punctat Cristina Marcenco, producătoare de struguri de masă, Baurci Moldoveni, Cahul.

Rezultatele înregistrate de cei nouă producători prin modelul de grup consolidat și certificat internațional, confirmă că standardele de calitate și inofensivitate pot fi obținute și de producătorii mici și/sau mijlocii, atunci când lucrează împreună și sunt ghidați de experți naționali și de un exportator cu experiență.

„Dețin șase hectare struguri de masă de soi Moldova și un depozit propriu, iar certificarea GLOBALG.A.P. a schimbat modul în care lucrăm. În grup am reușit să uniformizăm tratamentele, să ținem evidențe corecte și să respectăm toate procedurile, de la igienă până la trasabilitate. Asta ne-a permis să obținem producție de calitate, pe care exportatorul o poate livra direct în Germania sau Polonia”, a subliniat Nicolae Susan, producător, GȚ Nicolae Ștefan, Ursoaia, Cahul.

Conform datelor publicate pe platforma database.globalgap.org, în R. Moldova sunt în prezent 36 de producători mici și mijlocii de struguri de masă certificați GLOBALG.A.P., inclusiv cei nouă producători certificați cu sprijinul Asociației Moldova Fruct.