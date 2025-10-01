Nouă persoane au murit la Odesa din cauza intemperiilor

Nouă persoane au murit la Odesa în urma ploilor abundente care au provocat inundații severe în oraș. Printre victime, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei, se numără și un copil.

„Salvatorii au ajutat toată noaptea locuitorii din orașul Odesa și din regiunea cu același nume să iasă din capcanele formate de apă. Pompierii au scos mașini, au pompat apa din clădiri și au căutat o fată dispărută, pe care au găsit-o la ora 7 dimineața. Din păcate, era decedată”, transmite Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

În total, au fost salvate 362 de persoane și evacuate 227 de mijloace de transport. În total fost mobilizați 255 de salvatori și 68 de unități de tehnică.

Intervențiile continuă.