Nouă ambasadori au prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu

Sursa: presedinte.md

Președinta Maia Sandu a primit marți, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați, anunță Președinția.

Potrivit unui comunicat, ambasadorii agreați sunt:

  • Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al R. Populare Bangladesh, cu reședința la București;
  • Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul agreat al R. Cipru, cu reședința la București;
  • Park Kichang, ambasadorul agreat al R. Coreea, cu reședința la Kiev;
  • Mohammed Moustafa Orfy, ambasadorul agreat al R. Arabe a Egiptului, cu reședința la București;
  • Noel Eugene Eusebio M. Servigon, ambasadorul agreat al R. Filipine, cu reședința la București;
  • Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul agreat al R. India, cu reședința la București;
  • Kazuyuki Takeuchi, ambasadorul agreat al Japoniei, cu reședința la Chișinău;
  • Abdullah Abdul Rahman Alshatti, ambasadorul agreat al Statului Kuwait, cu reședința la București;
  • Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, ambasadorul agreat al R. Peru, cu reședința la București. 
