Nouă ambasadori au prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu
Președinta Maia Sandu a primit marți, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați, anunță Președinția.
Potrivit unui comunicat, ambasadorii agreați sunt:
- Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al R. Populare Bangladesh, cu reședința la București;
- Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul agreat al R. Cipru, cu reședința la București;
- Park Kichang, ambasadorul agreat al R. Coreea, cu reședința la Kiev;
- Mohammed Moustafa Orfy, ambasadorul agreat al R. Arabe a Egiptului, cu reședința la București;
- Noel Eugene Eusebio M. Servigon, ambasadorul agreat al R. Filipine, cu reședința la București;
- Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul agreat al R. India, cu reședința la București;
- Kazuyuki Takeuchi, ambasadorul agreat al Japoniei, cu reședința la Chișinău;
- Abdullah Abdul Rahman Alshatti, ambasadorul agreat al Statului Kuwait, cu reședința la București;
- Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, ambasadorul agreat al R. Peru, cu reședința la București.