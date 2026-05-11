Regulamentul de admitere în învățământul profesional tehnic va fi modificat: cetățenii UE și refugiații vor putea studia pe locuri bugetare

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune mai multe modificări la Regulamentul de admitere în învățământul profesional tehnic în anul de studii 2026-2027. Una dintre schimbări este extinderea numărului categoriilor de persoane care pot candida la locurile finanțate de la bugetul de stat. Pe lângă cetățenii R. Moldova, potrivit unui comunicat al MEC, la concursul de admitere pentru aceste locuri vor putea participa și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor semnatare ale Acordului Schengen, refugiați, apatrizi, precum și cetățeni străini care au cel puțin un părinte cetățean al R. Moldova.

Regulamentul introduce și măsuri noi pentru creșterea incluziunii educaționale. Astfel, până la 1% din locurile bugetare vor putea fi rezervate unor categorii speciale, inclusiv candidaților de etnie romă.

De asemenea, sunt clarificate condițiile de admitere pentru elevii care au absolvit gimnaziul în baza curriculumului modificat. Aceștia vor putea continua studiile în cadrul programelor profesionale cu durata de doi ani, inclusiv prin învățământ dual.

„O serie de măsuri prevăzute în noua redacție a regulamentului se referă la elevii cu dizabilități severe. Instituțiile de învățământ profesional tehnic vor colabora mai strâns cu structurile de asistență psihopedagogică, autoritățile locale și furnizorii de servicii sociale pentru a identifica cele mai potrivite soluții de formare și incluziune pentru fiecare candidat”, menționează autoritățile din educație.

„Noile prevederi urmează să fie aprobate înainte de lansarea sesiunii de admitere pentru anul de studii 2026-2027 și au scopul de a face învățământul profesional tehnic mai accesibil, mai flexibil și mai adaptat nevoilor actuale ale elevilor și pieței muncii”, susține Liudmila Stihi, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

Procesul de admitere va continua să se desfășoare prin platforma online e-Admitere SIME ÎPT, care permite depunerea electronică a dosarelor, verificarea documentelor și informarea candidaților în format digital. Dosarul de admitere va putea fi depus atât online, pe platforma https://eadmitere.sime.md/, cât și fizic, direct la instituția de învățământ aleasă de candidat.

Potrivit MEC, candidații vor putea depune dosarul într-o singură instituție de învățământ, iar acesta va include: fișa de înscriere; copia actului de identitate; actul de studii; fotografia; dovada achitării taxei de înscriere.

În cazul depunerii online, documentele vor fi încărcate în format electronic, iar actele în original vor trebui prezentate după afișarea rezultatelor admiterii, în termenul stabilit de instituție.

