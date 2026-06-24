Noi cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul depășește un milion de lei. „Nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită datele personale prin telefon”

În ultimele 48 de ore, oamenii legii au înregistrat un caz de fraudă telefonică, iar alte șase cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum, a anunțat miercuri, 24 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Prejudiciul total depășește un milion de lei.

„Totuși, datorită vigilenței cetățenilor, 440 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind astfel prevenite pierderile financiare”, a scris IGP.

Recomandările Inspectoratului:

Nu transmiteți bani sau bunuri persoanelor necunoscute.

Verificați orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau Poliția.

Nu divulgați date personale și nu oferiți bani în urma unor apeluri telefonice neverificate.

Rețineți: nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită datele personale prin telefon.