Noi cazuri de escrocherie telefonică în R. Moldova: victimele au transmis banii fizic unor necunoscuți

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, au fost raportate alte două cazuri de escrocherie comise anterior, prejudiciul total depășind 600.000 de lei. În ambele situații, victimele au transmis fizic banii, a precizat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Cazul cu cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană a fost înregistrat în Chișinău.

„În perioada 8 – 16 iulie 2026, victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul că pe numele acesteia au fost contractate credite frauduloase și că acestea trebuie achitate de urgență, persoana a contractat un credit și a transmis 462 000 de lei unui necunoscut”, a scris IGP.

Totodată, datorită reacției prompte a cetățenilor, 153 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace prejudicii.

Totuși, Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți.

Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, întrerupeți imediat apelul și sunați la 112.