Noi cazuri de escrocherie: S-au prezentat drept angajați ai SIS și au determinat victima să le transmită mii de euro

Inspectoratul General al Poliției(IGP) anunță vineri, 6 noiembrie, că trei cazuri de escrocherie comise anterior au fost raportate abia acum de victime, cu prejudiciul total estimat la peste jumătate de milion de lei. Totuși, în ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică.

Unul dintre cazurile cu un prejudiciu semnificativ a avut loc la data de 3 noiembrie, în Chișinău.

„Victima, o femeie de 34 de ani, a fost telefonată de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai Poliției și ai SIS. Suspecții i-au comunicat că pe numele acesteia ar fi fost contractate mai multe credite.

Prin înșelăciune și abuz de încredere, aceștia au determinat-o să transmită fizic unei persoane necunoscute o pungă cu 11 800 de euro și 6600 de dolari, bani din economiile personale ale victimei”, informează IGP.

IGP precizează că datorită vigilenței cetățenilor, alte 65 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii.

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