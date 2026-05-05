G4MEDIA Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face coaliție cu PSD cu 34 de voturi pro, 10 abțineri, 0 împotrivă

Conducerea Partidul Național Liberal (PNL) a votat în ședința de la ora 17 să respecte decizia anterioară de a nu mai face coaliția cu Partidul Social Democrat (PSD). Votul din Biroul Politic Național (BPN) a fost 34 pentru, 10 abțineri, 0 împotrivă, au declarat surse pentru G4Media. Informația a fost confirmată de deputatul PNL Robert Sighiartău, care a scris pe facebook că „PNL a votat din nou. Cu majoritate largă menținerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianță cu PSD”.

Rezoluția a fost propusă de Ilie Bolojan.

Membrii grupării anti-Bolojan, în frunte cu Hubert Thuma, Cătălin Predoiu și Nicoleta Pauliuc, s-au abținut la vot, potrivit informațiilor G4Media. De remarcat că aceștia s-au pronunțat public pentru intrarea la guvernare alături de PSD imediat după ce PSD a dărâmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură.

Parlamentul României a votat marți, 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și partidul extremist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva Guvernului Bolojan. Astfel, Guvernul Bolojan a fost demis.

Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, fiind adoptată „cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului” din România. Pentru ca Guvernul Bolojan să fie demis, erau necesare cel puțin 233 de voturi.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că Guvernul este demis. Acest lucru va fi transmis președintelui României pentru a desemna un alt candidat de premier. Până la numirea unui nou Guvern, Cabinetul demis îndeplinește actele administrativ.