Nicușor Dan: „Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova, iar actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect”

Președintele României, Nicușor Dan, a menționat că securitatea Ucrainei are legătură directă cu securitatea R. Moldova ți că „actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect”. Mesajul a fost transmis în urma ședinței extraordinare a Consiliului European, care a avut loc pe 24 noiembrie și la care a fost discutat planul de pace propus de SUA pentru a încheia războiul din Ucraina.

Președintele Consiliului European, António Costa, i-a invitat pe liderii UE la o reuniune specială luni, 24 noiembrie, bazată pe Ucraina și planul de pace elaborat de echipa lui Donald Trump. În urma întâlnirii, președintele României, Nicușor Dan, a menționat despre securitatea R. Moldova în mesajul său.

„Astăzi am participat la o reuniune extraordinară a Consiliului European, foarte utilă și mult necesară, convocată de președintele Costa. Am făcut schimb de opinii și evaluări cu privire la cele mai recente evoluții privind procesul de pace pentru Ucraina. Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul puternic al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și implementarea procesului de pace pentru Ucraina.

Am subliniat în timpul intervenției mele că trebuie să găsim soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete. Am subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect”, a scris Nicușor Dan pe X.

În urma ședinței CE, António Costa și-a exprimat suportul pentru Ucraina și a declarat că întâlnirea de la Geneva a marcat un „progres semnificativ”.

„UE se angajează să continue să ofere președintelui Volodimir Zelenski tot sprijinul de care are nevoie. Reuniunea de ieri de la Geneva dintre Statele Unite, Ucraina și reprezentanții europeni a marcat un progres semnificativ.

Rămân câteva probleme importante de rezolvat, dar direcția este pozitivă. Problemele care privesc direct UE necesită implicarea și luarea de decizii depline din partea UE. Ucraina a ales Europa, iar Europa va fi alături de Ucraina”, a scris președintele Consiliului European pe X.

Statele Unite și Ucraina au declarat că vor continua „munca intensă” înainte de termenul limită de joi, 27 noiembrie, deși secretarul de stat american Marco Rubio, care a condus delegația americană în timpul discuțiilor, a părăsit Geneva pentr a se întoarce spre Washington duminică seara.

Propunerea inițială în 28 de puncte prezentată de Statele Unite săptămâna trecută solicita Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la ambițiile de a adera la NATO. Aceste condiții ar însemna capitularea pentru mulți ucraineni, după aproape patru ani de lupte în cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Aliații europeni au declarat că nu au fost implicați în elaborarea planului inițial și au prezentat duminică o contrapropunere care ar atenua unele dintre concesiile teritoriale propuse și ar include o garanție de securitate în stil NATO din partea Statelor Unite pentru Ucraina, în cazul în care aceasta ar fi atacată.