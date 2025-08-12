Nicușor Dan, după vizita în R. Moldova: „Să prețuim ceea ce ne apropie și să privim cu încredere către viitorul nostru european”

A participat la hramul unor localități, a mâncat zeamă, a făcut fotografii cu localnicii, a vizitat biserica din Ghidighici și spune că „a fost impresionat de cât de calzi pot fi oamenii din Basarabia”. Nicușor Dan, președintele României, și-a încheiat vizita în R. Moldova, dar promite că va reveni și „că România va fi tot timpul alături de Moldova”. „E foarte important ca Moldova să își păstreze drumul european, pe care toată lumea îl laudă” mai afirmă Dan într-un videou postat pe rețelele sociale.

„Ne-am simțit ca acasă, oamenii sunt foarte primitori, cu multă dragoste și zâmbete frumoase”, spune partenera lui Nicușor Dan în același videou.

Așa cum a mai spus anterior, Nicușor Dan a accentuat că „România va fi mereu alături de R. Moldova”.

„E important să nu uităm de unde am plecat. E important ca România și R. Moldova să continue să fie împreună. Și România o să fie tot timpul alături de dumneavoastră. Vă promit asta”.

„E important să reclădim comunități, inclusiv cu cei care plecați în vestul Europei și e foarte important ca Moldova să își păstreze drumul european pe care toată lumea îl laudă”, mai spune președintele României.

Aceasta este a doua vizită a lui Nicușor Dan în R. Moldova, de la preluarea mandatului de președinte al României în luna mai. Zilele trecute, Nicușor Dan a fost surprins alături de Maia Sandu la un festival la Orheiul Vechi și într-o drumeție cu familia, la reședința de la Condrița.

La 18 mai, Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din România cu o diferență de peste șapte procente și peste 800 de mii de voturi față de contracandidatul său, George Simion. După numărarea tuturor voturilor, lui Nicușor Dan i-au revenit 53,6% din voturi, iar George Simion a luat 46,4% din opțiuni.

În R. Moldova, Nicușor Dan a câștigat categoric, obținând aproape 90% din voturi, în urma unei participări record a românilor din Basarabia. În primul său mesaj, după ce a fost clar că a câștigat, Nicușor Dan și-a exprimat recunoștința față de românii din R. Moldova, dându-le asigurări „că România va fi tot timpul acolo pentru ei”.