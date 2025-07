Nicanor Ciochină, după decizia CEC: „O să mă răzbun, sigur că o să mă răzbun legal și legea o să fie restabilită în R. Moldova”

Duminică, alegerile din comuna Boldurești se vor desfășura fără candidatul Nicanor Ciochină, după ce membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au decis excluderea acestuia din buletinul de vot, vineri, 18 iulie. În prima sa reacție după anunțarea deciziei, Ciochină a dat vina pe guvernarea PAS că ar fi pus presiune pe instituțiile statului prin intermediari și a declarat că se va răzbuna prin mijloace legale.

Deși contracandidatul său este independent, Ciochină susține că PAS l-ar fi exclus „pentru ca să câștige omul lor”.

Acesta a accentuat că se va răzbuna prin mijloace legale.

Totodată, Nicanor Ciochină consideră că guvernarea ar fi acționat, inclusiv, prin intermediul activistului civic Marin Andonii.

Contactat de către ZdG, Marin Andonii a negat acuzațiile lui Ciochină și a precizat că poate să treacă detectorul de minciuni în acest sens.

„Nu mi-a plătit nimeni. Eu, de când am auzit de cazul că a decedat un copil, fiind lovit de acest criminal, eu am intervenit și am început să fac cazul auzit. În al doilea rând, eu am mai mult de un an de când mă lupt cu fărădelegile făcute de Ciochină în satul Boldurești. În al treilea rând, de ce implicăm PAS, dacă contracandidatul său este independent. Nu trebuie să-mi plătească mie PAS, eu am început cu crima de la Boldurești și când am văzut că el are sânge de criminal în sistem și încă are nasul să mai candideze o dată, eu am rămas uimit și am început să lupt. Am văzut cum oamenii sunt influențați și amenințați, cum alegerile sunt falsificate. Oamenii mă telefonează și mă anunță și eu nu pot să stau într-o parte.