Nereguli grave depistate pe un șantier din Durlești în urma unui control inopinat al Inspectoratului Muncii

Inspectoratul de Stat al Muncii a constatat multiple încălcări grave în cadrul unui control inopinat desfășurat pe un șantier de construcție amplasat în orașul Durlești pe 25 martie, pentru a verifica respectarea legislației muncii, a normelor de securitate și sănătate în muncă, anunță Inspectoratul vineri, 27 martie.

Controlul a vizat modul de angajare a lucrătorilor, existența și legalitatea contractelor individuale de muncă, precum și condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea.

Astfel, în urma verificărilor, inspectorii de muncă au constatat un număr semnificativ de abateri grave de la cadrul legal în vigoare.

„Inspectoratul de Stat al Muncii reamintește tuturor angajatorilor, că respectarea legislației muncii NU este opțională, ci o obligație legală și morală față de angajați. Munca nedeclarată reprezintă o încălcare gravă și atrage sancțiuni severe. Lipsa măsurilor de securitate și sănătate în muncă poate duce la accidente grave sau chiar pierderi de vieți omenești. Investiția în siguranța angajaților este o investiție în stabilitatea și reputația companiei. Angajatorii sunt direct responsabili pentru protejarea vieții și sănătății lucrătorilor”, a atenționat instituția.

Dacă doriți să semnalizați o încălcare a drepturilor dumneavoastră sau a colegilor la locul de muncă o puteți face pe platforma lucrulegal.md, la adresa [email protected] sau apelând la numerele: 022 499400 / 022 499401.