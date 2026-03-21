LIVE TEXT Numărul voluntarilor străini din rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei a depășit 20 de mii. Război în Ucraina, ziua 1487

UPDATE 18:14 Ucraina a intensificat eforturile de atragere a voluntarilor străini în Forțele Armate. În prezent, aproximativ 20 de mii de cetățeni străini luptă de partea Ucrainei, reprezentând circa 2% din totalul Forțelor de Apărare. Numărul acestora este în continuă creștere, potrivit DW, care citează surse din armata ucraineană, serviciile de informații și Garda Națională.

Deși autoritățile încearcă să recruteze voluntari din străinătate, „cel mai eficient mecanism s-a dovedit a fi recomandarea directă”. Cei veniți să lupte din convingere au atras alți voluntari, au declarat surse DW din mai multe unități în care activează străini.

Un număr mare dintre voluntari provin din Columbia, chiar dacă experiența lor militară diferă considerabil de realitățile războiului din Ucraina.

„Ei sunt obișnuiți să lupte împotriva gherilelor și cartelurilor, iar aici se confruntă cu o armată mare, dotată cu rachete și drone”, a explicat Konstantin Milevski, șeful secției de coordonare a serviciului militar al străinilor din cadrul Forțelor Terestre ale Ucrainei.

Potrivit acestuia, Ministerul Apărării ar trebui să-și ajusteze abordarea în procesul de recrutare a voluntarilor străini.

„Vom face tot posibilul ca aceștia să nu perceapă Ucraina doar ca pe o sursă de venit, ci să înțeleagă scopurile acestui război. Să simtă că Ucraina este un loc unde pot nu doar să dobândească experiență utilă, ci și să o valorifice. Un loc în care pot rămâne și deveni parte a societății”, a declarat el pentru DW.

La sfârșitul anului 2025, Ucraina a reorganizat, de facto, Legiunea Internațională în forma sa inițială. Combatanții străini au fost integrați în regimente de asalt ale armatei regulate, unde vor îndeplini și misiuni cu grad ridicat de risc.

Voluntarii străini își vor păstra toate drepturile și garanțiile sociale, vor beneficia de aceleași condiții ca militarii ucraineni și vor avea acces la logistică, armament modern și oportunități de recalificare, inclusiv ca operatori de drone sau cercetași.

UPDATE 15:53 Forțele de apărare ale Ucrainei au confirmat că, în noaptea de 21 martie, au atacat obiective ale rafinăriei de petrol din Saratov, situată în regiunea Saratov din Rusia. Informația a fost comunicată de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit autorităților ucrainene, rafinăria procesează petrol și produce combustibili utilizați de armata rusă.

Rafinăria din Saratov este una dintre cele mai vechi din Rusia, iar în 2023 avea un volum de procesare de aproximativ 4,8 milioane de tone.

Conform informațiilor preliminare, au fost avariate o instalație de procesare secundară a petrolului și un rezervor vertical de tip RVS-10000. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare.

UPDATE 15:50 Rusia a pierdut 1 286 940 de militari în Ucraina de la declanșarea invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022, potrivit datelor publicate pe 21 martie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Doar în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi înregistrat încă 1 240 de pierderi, conform aceleiași surse.

UPDATE 12:49 Trupele ruse au atacat, în dimineața zilei de 21 martie, orașul Zaporijjea, distrugând o locuință particulară. Potrivit șefului administrației militare regionale, Ivan Fiodorov, atacul a fost lansat cu drone de tip kamikaz. Imaginile publicate arată că mai multe mașini și o casă au fost avariate.

În urma atacului, un bărbat și o femeie au murit, iar două fete de 15 și 11 ani au fost rănite. Alte două femei și doi bărbați au solicitat îngrijiri medicale.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a precizat că persoanele decedate erau soț și soție, iar fetele rănite sunt fiicele acestora. Copiii au fost transportați la spital.

În ultimele 24 de ore, alte patru persoane au fost rănite în regiunea Zaporijjea în urma atacurilor ruse.

UPDATE 10:10 În noaptea de 21 martie, deasupra mai multor regiuni ale Rusiei au fost semnalate sute de drone. Ministerul rus al Apărării a anunțat că, pe parcursul nopții, ar fi fost doborâte 263 de aparate fără pilot, însă nu au fost raportate victime.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a declarat că, în urma atacului cu drone, au fost avariate și câteva locuințe din Saratov — geamurile fiind sparte parțial. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În orașul Engels din regiune, mai multe locuințe au geamurile sparte parțial. Nu au fost raportate victime. În orașul Engels este amplasat un aerodrom militar, considerat una dintre principalele baze ale aviației strategice ruse. De acolo decolează aeronavele folosite pentru atacuri cu rachete asupra Ucrainei.

Pe canalele de Telegram au fost distribuite informații despre o posibilă avariere a unei rafinării din Samara, unde ar fi izbucnit și un incendiu.

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorîșcev, a anunțat că șase drone au fost doborâte deasupra regiunii. La locurile unde au căzut fragmentele intervin echipele de urgență, iar victime nu au fost raportate.

Canalul de Telegram Astra scrie că locuitorii orașului Toliatti din regiunea Samara au auzit în timpul nopții mai multe explozii și au observat un incendiu. Pe baza imaginilor filmate de martori, focul ar fi izbucnit în zona a două întreprinderi chimice apropiate — „Toliattikauciuk” (produce cauciuc sintetic și componente chimice utilizate în fabricarea anvelopelor și a altor produse din cauciuc) și „KuibîșevAzot” (o companie chimică ce produce îngrășăminte azotate și materii prime chimice).

Regiunea Rostov din Rusia a fost, de asemenea, vizată de un atac masiv cu drone. Guvernatorul Iuri Sliusari a declarat că aproximativ 90 de drone au fost doborâte deasupra regiunii. Deocamdată, nu este clar dacă există victime sau pagube.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre capitală au fost doborâte.

De asemenea, explozii au fost raportate în Ufa, dar și în Crimeea anexată de Rusia.