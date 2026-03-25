Necesarul de energie electrică al malului drept este acoperit în proporție de 100%, anunță Energocom. Compania face apel la utilizarea rațională a curentului

Necesarul de energie electrică al malului drept este acoperit în proporție de 100%, fără a fi utilizată energia de avarie, anunță miercuri, 25 martie, compania de stat „Energocom” într-un comunicat.

Totuși, compania recomandă consumatorilor să folosească electricitatea rațional în orele de vârf, pentru că persistă riscul de deconectări în zilele următoare.

„Datorită eforturilor Guvernului R. Moldova, S.A. „Energocom”, împreună cu „Moldelectrica” și în cooperare strânsă cu operatorii sistemelor de transport din România, Ucraina și alte țări din regiune, a reușit obținerea capacității Intra-Day (pe parcursul zilei) necesare pentru a acoperi integral consumul de energie electrică pentru data de 25 martie 2026.

Totodată, atragem atenția asupra faptului că datorită limitărilor existente pe capacitatea tehnică de import, riscurile de deconectări în următoarele zile persistă. Astfel, îndemnăm consumatorii să utilizeze rațional electricitatea în orele de vârf, pentru a avea atât facturi mai mici, cât și pentru a asigura fiabilitatea sistemului electroenergetic (…)”, se spune în comunicatul companiei.

Stare de urgență în sectorul energetic

Parlamentul a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Documentul a fost votat de 72 de deputați.

Instituirea stării de urgență a fost propusă de Guvern, după ce principala linie electrică de alimentare a R. Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, conform unui comunicat al Parlamentului. Deși consumatorii sunt asigurați cu energie electrică din surse interne și din importuri pe rute alternative, inclusiv prin cele patru linii electrice de interconexiune de 110 kV cu România, situația este critică, susțin autoritățile.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat în plenul Parlamentului că instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și să intervină cu măsurile necesare pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor.

„Nu este o decizie a Guvernului, este o decizie pentru cetățeni – pentru stabilitate, pentru siguranța noastră, a tuturor. Către cetățeni, mesajul este clar. În acest context, este iminent necesar să folosim energia rațional, să evităm consumul inutil, mai ales în orele de vârf și, mai ales, să ne informăm din surse oficiale. Să rămânem uniți. Am demonstrat deja că putem rezista, am trecut prin multe crize și am rămas în picioare. Vom gestiona și această situație cu calm, responsabilitate și demnitate”, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Pe durata stării de urgență, Guvernul va întreprinde acțiuni de asigurare cu resurse energetice și echipamente necesare infrastructurii energetice. De asemenea, va dispune, la necesitate, alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru achiziția de energie și echipamente pentru infrastructura energetică. La necesitate, autoritățile vor dispune și măsuri de raționalizare a consumului de resurse energetice.

Linia electrică aeriană Vulcăneşti – Isaccea a fost deconectată după atacurile Federației Ruse asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Aceasta este una dintre cele mai importante artere de import a energiei electrice, care asigură aproximativ 70% din consumul total al țării. În urma deconectării, începând cu 25 martie, este estimat un deficit de până la 400 MW în orele de vârf.