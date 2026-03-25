Proiect de lege: Contravențiile rutiere comise de persoanele care conduc mașini înmatriculate în alte state ar putea fi recunoscute și executate în R. Moldova

Proiectul de lege care reglementează constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state a fost aprobat astăzi de Comisia juridică, pentru numiri și imunități, informează Parlamentul.

Avizul de încălcare a normelor de circulație

Proiectul va introduce avizul de încălcare a normelor de circulație ca instrument de notificare. Acesta va conține informații precum temeiul legal, datele autorității competente, detalii despre fapta comisă (data, locul, vehiculul implicat), sancțiunea aplicată, precum și drepturile persoanei vizate.

„Avizul va conține și informații privind modalitatea de contestare, termenul de exercitare a dreptului la apărare, obligația de a comunica identitatea conducătorului auto și consecințele nerespectării acestei obligații. Totodată, documentul va include modalitățile de plată a amenzii, posibilitatea achitării a jumătate din cuantumul acesteia, precum și informații privind protecția datelor cu caracter personal. Persoanele vizate vor avea acces, prin link sau cod QR, la un portal informativ european privind încălcările regulilor de circulație”, se arată în comunicat.

Potrivit documentului, avizul va putea fi emis în cel mult 11 luni de la data săvârșirii contravenției. În situațiile în care identificarea conducătorului auto sau a titularului vehiculului nu este posibilă imediat, avizul va fi emis în termen de până la cinci luni.

Stabilirea limbii în care vor fi emise actele procedurale

La fel, proiectul de lege prevede că autoritățile vor emite și transmite actele procedurale în limba înscrisă în certificatul de înmatriculare al vehiculului. La cerere, acestea vor putea fi traduse într-o limbă oficială a statului unde este înmatriculat vehicolul sau a unui stat participant. De asemenea, este prevăzut dreptul la apărare și posibilitatea examinării cauzei la distanță, prin videoconferință.