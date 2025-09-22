Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei

Un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura Generală (PG).

Potrivit acuzării înaintate de procurori, inculpatul, în toamna anului 2019, fiind rugat de părinții unei minore de 9 ani de a avea grijă de ea în timp ce ei se aflau la serviciu, acesta fiind prieten de familie și folosindu-se de încrederea lor, a comis în privința copilei acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, atât la domiciliul său amplasat într-un oraș din nordul țării, cât și la domiciliul părinților copilei.

Conform PG, cinci ani mai târziu, bărbatul a comis același tip de acțiuni ilegale și în privința surorii mai mici a fetiței, căreia i-a devenit naș de botez. Părinții au alertat poliția după ce copilele le-au povestit părinților cele întâmplate.

Oamenii legii scriu că inculpatul a negat acuzațiile pledând nevinovat. Sentința este cu drept de apel.