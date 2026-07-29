Motorina ajunge la 31 de lei pentru un litru. Prețul carburanților pentru 29 iulie

Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale pentru miercuri, 29 iulie, care indică noi scumpiri la motorină și benzină.

Pentru ziua de miercuri, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

30,54 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+0,14 de bani);

(+0,14 de bani); 31,00 lei/litru – pentru motorina standard (+0,29 bani).