Moldoveni din toată Europa, uniți la Padova: „Diaspora trimite acasă nu doar bani, dar și valori, responsabilitate”

Peste patru sute de moldoveni din diverse țări europene și-au dat întâlnire astăzi în orașul Padova din Italia, în cadrul „Festivalului Diasporei Unite”. Aceștia au cântat melodii despre dor și dragoste de țară, au dansat hore și au vorbit limba română. Potrivit organizatorilor, scopul evenimentului este „consolidarea legăturii dintre cetățenii din diasporă și cei din țară”, iar ideea desfășurării acestuia a apărut în perioada preelectorală, când și-au propus să marcheze printr-o „sărbătoare” un rezultat pro-european al alegerilor parlamentare.

Evenimentul a demarat cu onorarea imnului și a drapelului de stat al R. Moldova.

„În alegeri, diaspora a arătat că îi pasă. Și vă amintesc că diaspora suntem noi. Diaspora a stat la cozi, a votat, a sperat. Drumul european al R. Moldova este despre demnitate, educație, sănătate, infrastructură și justiție corectă. Instituțiile statului au datoria să fie aproape de diasporă și să o valorifice. Diaspora trimite acasă nu doar bani, ci respect, valori și responsabilitate”, a declarat la deschiderea festivalului Lilia Lebădă, una dintre organizatoarele evenimentului, stabilită în Italia de peste 25 de ani.

„Cred că astăzi am scris istorie”, consideră Alex Vicol, un alt organizator al festivalului, stabilit în Anglia.

Un mesaj video pentru moldovenii veniți din diverse țări europene, precum Italia, Germania, Austria, Belgia, Cehia, Franța și Spania, a transmis președintele Parlamentului, Igor Grosu:

„Împreună, am arătat lumii întregi că moldovenii, oriunde s-ar afla, sunt cetățeni implicați, responsabili și mândri de țara lor. Astăzi, Europa știe că moldovenii nu sunt doar un popor harnic, ci și unul curajos, deștept și demn. Vă mulțumesc că ați apărat Moldova prin vot, că o purtați în inimă, iar în această legislatură avem deputați și din diaspora, care vor lucra alături de noi pentru a îndeplini voința poporului. Pace, dezvoltare și integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană!”.

La Festival au participat ansamblul de dansuri populare „Moldovița” și artiști din diaspora, care au interpretat, inclusiv, melodii despre dor și dragoste de țară, pe muzica lui Eugen Doga. Un recital a avut și interpretul Pasha Parfeni.

„Uniți suntem puternici”, „e o sărbătoare a dorului și a reîntâlnirii, o zi în care inimile celor plecați bat în același ritm – cu dragoste pentru casa de departe și cu recunoștință pentru casa de aici”, sunt mesajele participanților la festival, distribuite pe rețelele de socializare.