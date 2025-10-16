Moldovagaz anunță reluarea livrărilor de gaze către regiunea transnistreană din 17 octombrie. „Acest lucru va permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de încălzire”

Din 17 octombrie livrările, de gaze naturale către regiunea transnistreană vor fi reluate în cantități contractate suficiente pentru a satisface necesitățile tuturor categoriilor de consumatori. Anunțul a fost fătut de către directorul Moldovagaz, Vadim Ceban.

„Începând cu 17 octombrie, livrările complete de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor fi reluate în volumele contractuale necesare pentru a acoperi consumul tuturor categoriilor de consumatori. Acest lucru va permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de încălzire”, a scris ulterior Vadim Ceban pe pagina sa de Telegram.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a anunțat miercuri, 15 octombrie, că autoritățile urmăresc „cu calm, dar și cu responsabilitate situația din domeniul energetic creată pe malul stâng al Nistrului”, în condițiile în care compania Moldovagaz, care este responsabilă de livrarea gazului în stânga Nistrului, a comunicat că volumele necesare erau asigurate până pe data 15 octombrie, iar situația privind livrarea gazului după această dată rămânea incertă.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat săptămâna trecută că regiunea transnistreană continuă să primească 1,2–1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi, echivalentul volumelor din timpul verii. Potrivit oficialului, acest nivel de aprovizionare, deși limitat, permite menținerea unei producții moderate de energie electrică, completată de funcționarea intensificată a Hidrocentralei de la Dubăsari.

Începând de luni, 1 septembrie, S.A. Energocom a devenit furnizorul de gaze naturale a peste 830 de mii de consumatori, conform hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), anunță compania deținută de către stat, într-un comunicat de presă.

Contractele existente ale consumatorilor cu S.A. Moldovagaz rămân valabile, fiind preluate de S.A. Energocom fără necesitatea reîncheierii lor.

„Tariful actual pentru gaze naturale rămâne neschimbat, orice modificare fiind stabilită exclusiv de ANRE. În perioada de tranziție, S.A. Moldovagaz va continua să presteze servicii de deservire în numele S.A. Energocom, prin cele 12 oficii comerciale din toată țara”, anunța Energocom într-un comunicat de presă.



