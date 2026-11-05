DW SUA: Cinci concluzii după alegerile de la jumătatea mandatului

La alegerile de la jumătatea mandatului, republicanii lui Donald Trump au suferit o înfrângere zdrobitoare. Ambele camere ale Congresului au fost câștigate de democrați. Un rezultat cu consecințe nu doar pentru SUA, relatează Deutsche Welle.

Mare bucurie de o parte, șoc și consternare de cealaltă: la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, democrații din opoziție nu doar că au obținut câștiguri surprinzător de mari, ci au cucerit ambele camere ale Congresului.

Iată cinci concluzii care pot fi desprinse din acest rezultat electoral.

1. Profețiile despre sfârșitul democrației americane au fost premature

Asaltul asupra Capitoliului, încercările de a modifica regulile electorale, ocolirea repetată a Congresului prin decrete prezidențiale și multe altele au alimentat temerile că, sub Donald Trump, democrația americană ar putea fi erodată rapid și înlocuită de un sistem autoritar. Totuși, instituțiile democratice ale SUA par să fie mai rezistente decât se temeau mulți.

Numeroși alegători s-au opus pretenției lui Trump de a concentra cât mai multă putere în propriile mâini. Ei doresc ca mecanismele instituționale de control și echilibru să funcționeze din nou.

Potrivit unui sondaj realizat de AP după alegeri, aproximativ 30% dintre alegători au considerat starea democrației cea mai importantă problemă a țării. Circa 70% au apreciat că, până acum, Congresul nu și-a exercitat suficient rolul de control asupra președintelui.

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Prin votul lor, alegătorii au transmis și un semnal clar în favoarea unei supravegheri parlamentare mai puternice a guvernului. Donald Trump ar putea încerca în continuare să guverneze prin decrete prezidențiale, ocolind Congresul.

Totuși, Congresul deține un instrument esențial de presiune: bugetul. Democrații îi pot refuza președintelui fondurile necesare pentru proiectele sale politice. În plus, pot constitui comisii parlamentare de anchetă, obligând administrația să dea explicații și supunând-o unei presiuni considerabile.

2. Democrații încă pot câștiga alegeri – și încă cum!

Mult timp, Partidul Democrat s-a confruntat mai ales cu propriile probleme. Îi lipseau liderii convingători, o direcție comună și un răspuns clar la întrebarea cum poate recâștiga majorități electorale. Acum, partidul a demonstrat impresionant că este departe de a fi învins.

Deosebit de spectaculoase sunt câștigurile obținute în multe fiefuri tradițional republicane. Chiar și în state precum Texas sau Carolina de Sud, democrații au înregistrat succese, iar în Kansas au obținut pentru prima dată din 1932 un mandat de senator.

Alegerile aduc totodată în prim-plan figuri noi: politicieni mai tineri, în parte considerabil mai progresiști, care ar putea imprima partidului o nouă direcție.

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Remarcabil este în special succesul organizației „Democratic Socialists of America”, situată clar la stânga Partidului Democrat tradițional. Cel puțin cinci candidați susținuți de organizație intră acum în Camera Reprezentanților.

Aceștia promovează o politică socială mai puternică, axată pe locuințe accesibile, servicii medicale, drepturile angajaților și limitarea influenței marilor corporații.

„Până acum exista percepția că asemenea candidați nu pot câștiga la nivel național”, spune pentru DW analistul politic Brandon Bohrn de la Fundația Bertelsmann. Acum însă, unii dintre ei au reușit. Succesul lor ar putea schimba dezbaterea internă despre identitatea viitoare a democraților și despre strategia prin care vor încerca să recâștige electoratul până la alegerile prezidențiale din 2028.

3. Republicanii riscă un conflict dur privind direcția partidului

La republicani, situația este exact pe dos. Donald Trump a transmis deja că nu se consideră responsabil pentru înfrângere. Dacă el însuși ar fi fost candidat, rezultatul ar fi fost cu totul altul, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Mulți din partid nu vor împărtăși însă această opinie. Criticii care în ultimii ani au fost marginalizați ar putea reveni acum cu mai multă încredere. Întrebarea dacă politica lui Trump este cu adevărat calea potrivită pentru republicani va deveni greu de evitat.

Miza depășește cu mult o simplă înfrângere electorală. Trump nu mai poate candida în 2028 pentru un al treilea mandat. Prin urmare, republicanii trebuie oricum să se gândească la succesiunea sa politică. Cine va prelua conducerea? Și, mai ales, cu ce program?

Actualul eșec electoral ar putea accelera semnificativ această dezbatere. O luptă pentru viitorul politic al Partidului Republican pare inevitabilă.

4. Câștigătorul secret al alegerilor se află la Teheran

Rezultatul alegerilor va avea consecințe și pe plan internațional. Evoluțiile vor fi urmărite cu atenție mai ales la Teheran și Moscova.

Pentru conducerea iraniană, înfrângerea lui Trump este o veste bună. Războiul împotriva Iranului și costurile economice asociate acestuia i-au costat pe republicani numeroase voturi.

Pentru mulți americani, costul vieții a fost un subiect decisiv. Consecințele conflictului cu Iranul au contribuit la creșterea prețurilor la energie. Din acest motiv, presiunea internă asupra lui Trump pentru a ajunge la o înțelegere durabilă cu Teheranul va crește probabil considerabil.

Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Reuters

În general, președintele american pare preocupat în prezent să reducă costurile politicii sale externe, în special în domeniile controversate din punct de vedere politic. Cu puțin timp înainte de alegeri, el a anunțat, de exemplu, că nu va mai acorda ajutor militar Israelului, cu doi ani mai devreme decât era planificat.

Situația rămâne însă complicată pentru Ucraina. Rezultatul electoral l-ar putea determina pe Trump să continue apropierea de Moscova. Presiunea economică pentru reducerea prețurilor la energie și materii prime în SUA a fost deja demonstrată de controversatul acord privind motorina încheiat cu Rusia. Pentru a diminua această presiune, Trump ar putea promova și alte acorduri cu Moscova, ceea ce ar face situația Kievului și mai dificilă.

„Este atât de deprimant că, la cinci ani după începutul invaziei la scară largă, nu mai sperăm la victorii”, a declarat pentru DW deputata ucraineană Kira Rudik. „Sperăm doar că cei care ajung la putere nu vor fi pro-ruși și nu vor încerca să readucă Rusia în centrul scenei politice mondiale.”

În același timp, rezultatul alegerilor le oferă un nou impuls și celor care critică de mult timp politica lui Trump față de Rusia și cer un sprijin mai puternic pentru Ucraina. Criticii bipartizani ai unei atitudini prea conciliante față de Moscova ar putea profita de rezultat pentru a-și consolida influența în Congres.

5. Alegerile au consecințe și pentru restul lumii

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Rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului ar putea schimba și relațiile transatlantice, consideră Ian Lesser de la German Marshall Fund.

„Acest lucru face într-adevăr o mare diferență pentru Europa în multe privințe și în mai multe domenii importante”, a declarat el pentru DW.

Democrații ar putea încerca să consolideze din nou dialogul dintre Europa și Statele Unite. Cu noile majorități, ei vor avea mai mult control asupra politicii lui Trump față de NATO, vor putea influența deciziile bugetare și finanțarea militară și vor putea îngreuna eventualele restrângeri ale sprijinului american prin instrumente parlamentare. De asemenea, cooperarea în domeniul climei și al mediului ar putea căpăta din nou mai multă greutate.

„Simpla restabilire a unui anumit grad de încredere și predictibilitate, indiferent de modalitatea în care se realizează acest lucru, ar reprezenta deja o diferență majoră”, explică Lesser.

Totuși, el avertizează că problema tarifelor vamale este mai complicată: „În SUA există în mod clar grupuri de interese care doresc să mențină aceste măsuri. Însă, în cazul unor noi tarife deosebit de agresive, Congresul s-ar opune ferm, iar opoziția ar fi bipartizană.”