Percheziții în capitală, într-un dosar ce vizează activitatea unui call

Oamenii legii efectuează în seara zilei de joi, 5 noiembrie, acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează activitatea unui call centru în capitală. Despre acest lucru a informat Poliția.

„Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează activitatea unui call centru în capitală”, se arată în nota informativă.

Poliția a subliniat că va reveni ulterior cu mai multe detalii.