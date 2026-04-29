„A ieșit să fumeze și a evadat”. Ministrul Sănătății anunță anchetă internă la Spitalul de Psihiatrie după ce un pacient a evadat și ar fi omorât două femei



A fost demarată o anchetă internă la Spitalul Clinic de Psihiatrie, după ce vineri, 24 aprilie, un pacient a evadat și ar fi omorât două femei. „Comisia o să ia măsuri și o să vadă care este situația”, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban, după ședința Guvernului din 29 aprilie. Potrivit lui Ceban, pacientul se internase benevol și nu se afla sub regim strict de supraveghere, astfel, ieșind la fumat, a evadat.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, susține că pacientul, benevol, a solicitat intervenția ambulanței pentru internare, încă nu-i fusese determinată diagnoza și nu se afla sub supraveghere strictă.

„Pentru a doua zi, trebuia să fie programate analizele și respectiv – examinat și pusă diagnoza. Deci nu a fost pus sub regim închis și supravegehere. Astfel, pacientul, la prima oră, înainte de a se preleva analizele, a ieșit să fumeze și a evadat”, a precizat Ceban.

Potrivit lui Ceban, pacienții internați se află în diferite regimuri de supraveghere, în funcție de diagnoză.

„Sunt pacienți cu diagnoză, agresivi, care sunt închiși, dar sunt pacienți care se adresează voluntar și , sunt compatibili, sunt liberi. Comisia va analiza exact ce s-a întâmplat în acest caz”, a punctat ministrul Sănătății.

Vineri, 24 aprilie, reprezentanții Poliției au fost sesizați despre depistarea a două persoane inconștiente, cu semne vizibile de moarte violentă, într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei.

În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că victimele sunt mamă și fiică – o femeie de 75 de ani și fiica acesteia, de 57 de ani. De asemenea, verificările au relevat faptul că bărbatul bănuit de comiterea faptei ar fi evadat din instituția medicală cu profil psihiatric.

