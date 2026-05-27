Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, după ce a plecat de la protestul fermierilor: „Sunt deschis pentru un dialog civilizat, în interesul agricultorilor, dar nu voi accepta insulte lansate în stradă cu nesimțire”

După ce a fost acuzat în spațiul public că a plecat de la protestul agricultorilor din fața Guvernului, organizat astăzi, 27 mai, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță a publicat un video în care a declarat că rămâne „deschis pentru un dialog civilizat spre binele agricultorilor, dar nu voi accepta insulte lansate în stradă cu nesimțire”.

Fermieri din mai multe raioane ale țării au participat la un „protest de avertizare” în fața Guvernului. Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat că manifestația este motivată de „lipsa acțiunilor întreprinse de autorități” în raport cu solicitările agricultorilor.

„Astăzi, în fața Guvernului, a avut loc un protest organizat de un grup de agricultori, iar eu am considerat că ar fi corect și oportun să mă alătur la colegii de la Ministerul Agriculturii pentru a transmite deschiderea de a discuta și de a dialoga cu reprezentanții sectorului agricol. Am încercat să reiterez dorința noastră de a ajuta cât mai mult din tot ce avem și din tot ce urmează să avem. Am lansat chiar și propunerea să ne vedem astăzi după masă într-un mod mai organizat, nu în stradă. Din păcate, au existat și provocatori care au preferat să recurgă la insulte și injurii la adresa noastră. Atunci când am înțeles că, de fapt, nu e loc de acel dialog constructiv și civilizat în stradă, atât timp cât era atât de diversă participarea, am propus să continuăm discuția la ora 16:00. Sigur că toți cei care au vrut să facă politică acolo, s-au folosit de această ocazie pentru a face gălăgie. De fapt, ceea ce și-au propus, pentru că prea multă lume la asemenea proteste este îngrijorată numai nu de soarta agricultorilor, dar de a face cât mai multă politică. Eu rămân deschis și continui să fac ceea ce cred că este corect pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri și inclusiv și în special, pentru agricultori”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

La protest, Asociația „Forța Fermierilor” a cerut rambursarea integrală (100%) a accizelor pentru fermieri, aplicarea unei cote reduse de TVA pentru lanțurile agroalimentare, introducerea plăților directe per hectar și compensarea creșterii prețurilor la fertilizanți.

„Noi cerem ca accizele, banii agricultorilor să fie rambursați, începând cu 2026, așa cum prevăd standardele europene și așa cum a fost în 2022-2023 (…). Din 1 aprilie s-au dublat prețurile la fertilizanți. Uniunea Europeană deja face planul de a compensa costurile fertilizanților. Noi unde suntem aici? Iar totul va fi pe umerii agricultorilor (…). Aplicați măsuri conform practicilor europene (…). Din punctul meu de vedere, este o bătaie de joc atitudinea față de agricultorii din sectorul cerealier și oleaginos (…). Noi nu renunțăm la dialog, noi vrem rezolvarea problemelor, iar fermierul să fie respectat și să se simtă stăpân la el acasă”, a declarat Alexandr Slusari, directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”.

Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare a ieșit în fața protestatarilor și a declarat că fermierii au dreptul de a protesta.