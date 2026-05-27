Ministrul Energiei a inspectat mersul lucrărilor necesare pentru energizarea Liniei Vulcănești-Chișinău. Lucrările de conectare a rețelelor interioare se află în fază finală

Dorin Junghietu, ministrul Energiei, a vizitat miercuri, 27 mai, Stația Electrică Chișinău pentru a evalua stadiul lucrărilor și respectarea termenelor asumate de contractor în cadrul proiectului de construcție al Liniei Electrice Aeriene 400 kV Vulcănești–Chișinău, potrivit unui comunicat al ministerului.

Termenul de executare a lucrărilor pentru linia Vulcănești–Chișinău, conform contractului, este sfârșitul lunii iunie. Vizita a vizat și pregătirile necesare pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a infrastructurii energetice.

„În cadrul discuțiilor cu reprezentanții companiei responsabile de execuție, ministrul a reiterat importanța finalizării la timp a tuturor lucrărilor în stația electrică necesare pentru inițierea procesului de energizare a liniei. Totodată, acesta a atenționat asupra aplicării penalităților prevăzute contractual în cazul nerespectării termenelor stabilite”, potrivit comunicatului ministerului Energiei.

Responsabilii de proiect au informat că, la SE Chișinău, lucrările de asamblare a containerului și conectare a rețelelor interioare se află în fază finală, iar în paralel continuă amenajarea canalelor și traversărilor subterane pentru cabluri.

„În același timp, responsabilii de executarea lucrărilor la celălalt capăt de linie, la Stația Electrică Vulcănești, au informat că în aceste zile sunt efectuate verificările acționărilor mecanice ale echipamentelor primare și lucrările de instalare a dulapurilor de teleprotecție”, mai comunică ministerul.

Amintim că Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău are o lungime de aproximativ 157 km și va conecta Stația Electrică Vulcănești 400 kV cu Stația Electrică Chișinău 330 kV.

Proiectul este realizat în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale și va permite livrarea energiei electrice din România direct către Chișinău, evitând nodul energetic de la MGRES.

Valoarea totală a proiectului este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro sunt destinate construcției liniei electrice.