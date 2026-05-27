Maia Sandu i-a înmânat „Ordinul Republicii” fostei președinte a Georgiei, Salome Zourabichvili. „Moldova este solidară cu poporul georgian și îi susține lupta pentru suveranitate și democrație”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a primit-o astăzi, 27 mai, la Chișinău, pe Salomé Zourabichvili, Președinta Georgiei în perioada 2018–2024.

Președinția scrie că Maia Sandu i-a înmânat doamnei Salomé Zourabichvili „Ordinul Republicii” — distincție conferită la 26 mai 2025, de Ziua Independenței Georgiei, pentru apărarea valorilor democratice, păstrarea și promovarea demnității cetățeanului, a drepturilor omului și a păcii, precum și pentru lupta consecventă pentru viitorul european al Georgiei, notează sursa citată.

Șefa statului a adresat „felicitări călduroase” poporului georgian cu prilejul Zilei Independenței, marcată pe 26 mai.

„Moldova este solidară cu poporul georgian — îi susține lupta pentru suveranitate și democrație și îi este alături în speranța unui viitor european”, a declarat Maia Sandu.

Fosta preşedintă a Georgiei, Salome Zourabichvili, este o susţinătoare a opoziţiei pro-europene care a pierdut alegerile legislative în faţa partidului pro-rus, aflat la guvernare, „Visul Georgian”. Anterior, Zourabichvili a declarat că scrutinul a fost viciat de fraude.



