Ministrul Educației, Dan Perciun, s-a întâlnit cu studenți care au semnalat prezența gândacilor în unul din căminele UTM

Studenții Colegiului „Alexei Mateevici”, care au semnalat anterior condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gândacilor în căminul nr. 14 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), unde sunt cazați temporar, au avut luni, 19 ianuarie, o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, după ce acesta a invitat studenții la discuții în urma unor imagini distribuite pe rețelele de socializare, care indicau prezența gândacilor în cămin, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Întâlnirea a avut loc după ce un elev care locuiește în căminul numărul 15 al UTM a publicat un video în care a spus că „gândacii sunt peste tot: în camere, în bucătării și pe coridoare”.

Potrivit MEC, discuțiile s-au axat pe soluțiile ce pot fi aplicate pentru îmbunătățirea condițiilor din clădire, precum și pe acțiunile întreprinse de administrația căminului pentru asigurarea curățeniei atât în interiorul acestuia, cât și pe teritoriul adiacent.

Totodată, în comunicat este relatat că ministrul i-a asigurat pe studenți că nu vor exista repercusiuni asupra celor care au semnalat problemele constatate, iar administrația căminului va întreprinde măsuri suplimentare de dezinsecție.

„Vor fi identificate surse suplimentare de finanțare pentru efectuarea lucrărilor de reparație în camerele în care sunt cazați cei peste 180 de tineri”, scrie MEC.

MEC subliniază că, în ultimii ani, a investit peste 50 de milioane de lei în renovarea căminelor studențești. De asemenea, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, ministerul planifică, în următorii ani, renovarea capitală a 15 cămine, investiții ce vor depăși 30 de milioane de euro.

Acuzațiile aduse de către elevul de la căminul nr. 15 al UTM, au fost respinse de către administrația universității.