Ministrul demisionar Radu Musteața recunoaște afilierea cu fostul PDM, după mai multe zile de negare

După mai multe zile de negare și, ulterior, plecarea de la șefia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața a recunoscut, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, afilierea cu fostul Partid Democrat din Moldova (PDM), pe care o numește „o interacțiune nesemnificativă”.



Musteața a făcut mărturisile la doar câteva ore după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, tot el lider al Partidului Acțiune și Solidaritate, care a votat Guvernul, a declarat că „eu îl cred că nu a făcut parte dintr-un partid sau altul”.

Musteața și-a început postarea cerând scuze cetățenilor pentru că „adevărul nu a ieșit din vorbele mele, ci din altă parte”.

„Știu că orice justificare nu va repara faptul că nu am avut curaj să spun întregul adevăr”, a continuat el.

Deși anterior a negat că a aderat la fostul PDM al lui Plahotniuc, în noua postare, Musteața recunoaște că „am semnat și eu acea cerere de partid”.

„Nu sunt mândru de acel episod de câteva luni din viața mea. Am vrut să șterg din istoria mea acele evenimente. Intenția nu a fost să mint oamenii”, a adăugat Musteața.

Musteața mai delcara că „vreau să fiu corect și responsabil față de toată echipa”, astfel argumentându-și demisia din funcția de ministru.

Pe final, Musteața declară că „sper ca toată munca mea, acțiunile mele de luptă cu persoane corupte să nu fie șterse cu buretele de această greșeală stupidă pe care am comis-o”.

Postarea publicată de Radu Musteața la 24 iulei 2026

Grosu: „Eu sincer îl cred” vs cererea de aderare la PD, semnată de Musteața

Declarațiile actualizate ale lui Musteața vin după ce, cu doar câteva ore înainte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comunicat presei, pe 24 iulie 2026, că „eu sincer îl cred că nu a făcut parte dintr-un partid sau altul. A face parte dintr-un partid sau altul este ceva firesc și este o decizie asumată de fiecare parte. Când unii ulterior pleacă din acel partid sau se distanțează, la fel este firesc”, a declarat Igor Grosu pentru presă, în contextul demisiei lui Radu Musteața.

Concomitent, vineri, 24 iulie, în spațiul public a apărut o copie a unei cereri de aderare la PDM, pe care ar fi semnat-o Musteață. fostul ministru nu a confirmat veridicitatea ei.

Episoadele de negare

După învestirea Guvernului Tofan, în spațiul public, au apărut imagini în care Radu Musteața, proaspăt numit în funcția de ministru al Agriculturii, se înfățișează alături de membri ai fostului Partid Democrat, la diferite eveniemente organizate de formațiune.

Întrebat de jurnaliști, Radu Musteața a negat că ar fi fost parte a echipei democrate. Și-a menținut declarațiile și într-o intervenție la emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, unde, fiind întrebat dacă a fost membru PDM și a condus o organizație a formațiunii, a negat vehement. Tot în cadrul aceleiași emisiuni, întrebat fiind dacă va demisiona în cazul în care a mințit, Musteața a declarat că o va face.

După mai multe episoade de negare a apartenenței sale la fostul PDM, Musteața a scris o postare în are, repetat, a negat informațiile apărute în spațiul public.

„Adevărul este că nu am fost niciodată membru PD. Cât Nae Simion Pleșca era deputat PLDM am mers la ședințele organizate cu susținătorii. Când Nae Simion Pleșca a trecut la PD a insistat să mai merg la 2-3 discuții cu cetățenii, unde erau și activiști PD. Am mers la câteva în virtutea interacțiunilor trecute. Nu am aderat la PD și nu am susținut PD. După 2018 nu am avut nicio interacțiune și nu m-am mai văzut niciodată cu Nae Simion Pleșca. Referitor la fotografia în care apar alături de Veaceslav Nedelea – nu am participat la vreo ședință de partid atunci. Eram directorul I.P. „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară”, iar deputatul Nedelea a solicitat o întâlnire cu colectivul în contextul vizitelor efectuate de deputați în întreprinderi. Discuția cu angajații s-a desfășurat în timpul pauzei de masă, cu respectarea prevederilor legale privind desfășurarea unor astfel de activități în instituțiile publice. După încheierea acelei întâlniri nu am avut nici discuție sau întâlnire ulterioară cu Veaceslav Nedelea. Încă o dată, nu am colaborat cu PD acum 8 ani și nici după, nu am fost parte din PD – ca director a trebuit sa permit organizarea acestei întâlniri cu colectivul la solicitarea unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova”, a scris Musteața pe 23 iulie 2026.

Postarea publicată de Radu Musteața la 23 iulei 2026

Demisia la trei zile de la intrarea în funcție

Totuși la doar trei zile de la venirea în funcție, Radu Musteața și-a prezentat demisia. Despre aceasta a anunțat premierul Tofan, care a punctat că „a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate, luat pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare”.

„Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp”, a adăugat premierul.