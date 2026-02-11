Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează asupra unor tentative de fraudă, sub pretextul verificării cererii pentru compensații: „Ministerul nu solicită astfel de informații prin telefon, mesaje sau link-uri”

Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează asupra unei tentative de fraudă privind solicitarea datelor personale de la cetățeni, sub pretextul verificării cererii pentru compensații.

„În contextul mai multor sesizări primite de la cetățeni, reamintim să fiți vigilenți și să nu oferiți date personale și să nu accesați link-uri necunoscute sub pretextul verificării cererii pentru compensații. Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu solicită astfel de informații prin telefon, mesaje sau link-uri și nu condiționează acordarea compensațiilor de furnizarea datelor personale”, atenționează Ministerul.

Potrivit autorităților, scopul acestor apeluri sau mesaje este obținerea ilegală a datelor în scop fraudulos. În acest context, Ministerul vine cu recomandări pentru cetățeni:

Nu oferiți IDNP-ul sau datele cardului;

Nu răspundeți apelurilor suspecte și nu accesați link-uri necunoscute;

Raportați tentativele de fraudă la linia verde 0 8000 5000.