De astăzi începe plata compensațiilor la oficiile poștale

Cetățenii care nu au indicat un card bancar în cererea pentru compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026, nu au card social și doresc să primească banii la poștă, pot să ridice compensațiile începând cu ziua de luni, 15 decembrie, la oficiile poștale din țară, cu prezentarea buletinului de identitate.

În sezonul rece 2025–2026 peste 605 000 de gospodării vor beneficia de compensații.

Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, peste jumătate de gospodăriile care vor primi compensații, și anume 53%, vor beneficia de compensația maximă. 23% vor primi compensații cu o valoare între 500 și 1000 de lei, iar restul vor primi compensațiile minime de 500 de lei.

Ca și în sezonul precedent, compensația va fi acordată ca plată monetară.

Banii pentru compensații vin din bugetul de stat, a precizat Natalia Plugaru în cadrul unei conferințe din 12 decembrie.

Compensațiile din facturile pentru consumul energiei electrice nu vor mai fi acordate cetățenilor începând cu 2026.