Ministerul Justiției explică ce urmeaza în procesul de extradare a lui Vladimir Plahotniuc

Ministerul Justiției (MJ) explică ce urmează în procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc și dezbate declarațiile făcute marți, 19 august, de avocatul lui Vladimir Plahotniuc precum că „MJ ar fi găsit o metodă de a bloca procesul de extrădare a lui Plahotniuc pe o perioadă mai îndelungată”.

„Ministerul Justiției și Procuratura Generală au acționat în strictă conformitate cu legislația națională și Convenția europeană de extrădare. Scopul este extrădarea efectivă și judecarea oricărei persoane învinuite să răspundă pentru toate faptele imputate în diferite cauze penale intentate, nu doar pentru o parte dintre ele”, a scris MJ.

Potrivit Ministerului, o persoană extrădată poate fi urmărită penal sau judecată doar pentru faptele care au stat la baza cererii de extrădare aprobate. Procuratura Generală înaintează cereri de extrădare pentru dosarele aflate la etapa urmăririi penale, iar Ministerul Justiției pentru cele aflate pe rol în instanță sau în executare. Cererile din partea autorităților din R. Moldova au fost expediate în mod prompt, conform acestei delimitări de competență.

„Pe 13 august, Curtea de Apel din Atena a examinat abia prima cerere transmisă de Procuratura Generală pe 24 iulie și a dispus extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Decizia urmează să fie validată de Ministerul Justiției al Greciei, care va informa ulterior în mod oficial autoritățile din R. Moldova. Odată finalizată această etapă, Chișinăul va putea iniția măsurile organizatorice necesare pentru extrădare”, a adăugat MJ.

Totodată, Atena va decide să examineze celelalte două cereri de extrădare transmise de Chișinău (Ministerul Justiției și PG).

Ministerul menționeacă că autoritățile grecești au recepționat toate cererile și la această etapă vor să decidă când le vor examina.

Totuși, avocatul Lucian Rogac susține că MJ ar tergiversa procedura lui Plahotniuc de extrădare.

„De regulă, la nivel internațional, statul care cere extrădarea trimite o singură solicitare cu toate dosarele adunate la un loc. Asta înseamnă o singură procedură, o singură ședință de judecată și o singură hotărâre finală. Dar în cazul lui Vladimir Plahotniuc, autoritățile moldave, Procuratura Generală și Ministerul Justiției au împărțit dosarele în mai multe porțiuni. Astfel, pentru fiecare dosar separat se face o nouă solicitare, o nouă ședință și o nouă hotătâte. Practic, până nu se termină toate aceste procese paralele, Ministerul Justiției din Grecia nu poate lua o decizie finală. Cu alte cuvinte, Ministerul Justiției din R. Moldova tergiversează la maxim procedura”, a spus avocatul lui Vladimir Plahotniuc.

Astfel, Ministerul Justiției a calificat drept false declarațiile făcute de acesta.

Vladimir Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, precum și Constantin Țuțu, au fost reținuți în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Plahotniuc și Țuțu călătoreau cu identități false.

În momentul reținerii la aeroport, oligarhul avea la el acte de călătorie bulgare, 2670 de euro, un laptop, două telefoane mobile și mai multe suporturi de stocare a datelor digitale. De la Constantin Țuțu au fost confiscați 1628 de euro și 401 dolari, acte de călătorie românești, un permis de ședere fals, un permis de conducere bulgar fals care ar fi aparținut lui Plahotniuc, precum și două telefoane mobile.

Poliția elenă a comunicat că Vladimir Plahotniuc era dat în căutare internațională la cererea autorităților de la Chișinău, în timp ce Constantin Țuțu figura în baza de date Interpol la solicitarea Federației Ruse.