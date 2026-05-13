Ministerul de Externe, despre survolarea neautorizată a spațiului aerian al R. Moldova de către o dronă: „O încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) „condamnă ferm” survolarea neautorizată a spațiului aerian al R. Moldova de către un aparat de zbor fără pilot, care a traversat frontiera de stat din direcția Moghiliov Podolsk, regiunea Vinița, spre satul Sauca, raionul Ocnița.

Potrivit unui comunicat al instituției, astfel de incidente reprezintă „o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor noștri”.

„Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional”, subliniază MAE.

Miercuri, 13 mai, o dronă a survolat la ora 16:00 frontiera de stat din direcția Moghiliov Podolsk, Vinița spre satul Sauca, raionul Ocnița, a anunțat Ministerul Apărării. Spațiul aerian în zona de nord a fost temporar închis.

La ora 16:05, drona a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, aceasta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcția raionului Ungheni.

„Ulterior, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hîncești, iar la 16:23 – în aproprierea localității Cărpineni, raionul Hîncești, menținând direcția către zona de sud a țării”, a comunicat Ministerul Apărării.

Ulterior, instituția a precizat că monitorizarea traiectoriei a continuat până la ora 16:26, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Mingir, raionul Hîncești.