Militarii de la o bază de submarine nucleare din Franța au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul

Pușcași marini de la baza navală franceză din insula (Ile) Longue, în apropiere de portul Brest (nord-est), unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică, au deschis focul joi seara, 4 decebrie, asupra a cinci drone suspecte care survolau obiectivul strategic într-un mod haotic, relatează vineri EFE, citat de Agerpres.

Comandamentul bazei a activat un dispozitiv de combatere a dronelor, iar batalionul de pușcași marini responsabil cu securitatea a tras mai multe focuri de armă, potrivit mai multor media care citează Jandarmeria franceză drept sursă, care a refuzat să ofere mai multe detalii.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 19:30 și nu este prima oară când sunt raportate survoluri de drone de origine necunoscută în această zonă cu acces restricționat, o situație similară fiind semnalată în noaptea de 17 spre 18 noiembrie.

Situl este protejat de pușcași din cadrul forțelor navale franceze și de 120 de jandarmi ai marinei.

Baza din Ile Longue este un obiectiv de importanță strategică pentru forța franceză de descurajare nucleară, întrucât aici staționează patru submarine nucleare.

Survolurile cu drone s-au intensificat în ultimele luni în Europa, pe fondul tensiunilor cu Rusia. Aeroporturile și țările est-europene sunt vizate în mod special. De exemplu, vineri, 5 decemvrie, traficul a fost perturbat pentru scurt timp pe aeroportul din Bruxelles, potrivit portalului belgian SudInfo, după ce o dronă a fost observată în apropierea aeroportului.