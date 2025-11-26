Miliardarul rus Leonid Fedun, cofondatorul Lukoil, și-a vândut participația de aproximativ 10% din companie, care valorează circa 7 miliarde de dolari

Miliardarul rus Leonid Fedun, cofondator al Lukoil, a vândut participația sa de aproximativ 7 miliarde de dolari în compania rusă. După luni în care a evitat sancțiunile occidentale impuse din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, Lukoil a fost puternic afectată în octombrie și își vinde acum activele externe, informează Reuters.

Compania a fost mult timp considerată de analiști drept o posibilă țintă de achiziție pentru compania rusă de stat Rosneft, și ea aflată acum sub sancțiuni occidentale.

Fedun, născut în Ucraina și stabilit în Monaco, și-a vândut participația de aproximativ 10% înapoi către Lukoil la începutul lui 2025.

În august, Lukoil a declarat că va anula 76 de milioane de acțiuni – aproximativ 11% din capital – pe care le-a răscumpărat de pe piață în perioada 2024–2025. Participația lui Fedun valora circa 7 miliarde de dolari, potrivit calculelor Reuters bazate pe prețurile de piață, deși nu este clar dacă acesta a fost și prețul pe care l-a primit.

Compania Lukoil a refuzat să comenteze informațiile, potrivit Reuters.

Fedun, în vârstă de 69 de ani, a devenit unul dintre cei mai bogați oameni ai Rusiei în timpul privatizărilor haotice din anii 1990, sub fostul președinte Boris Elțîn, după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Absolvent al unei școli militare, Fedun a urmat o carieră de lector în anii 1980, când a călătorit în Siberia și l-a întâlnit pe un important director sovietic din industria petrolului, Vagit Alekperov, 74. Cei doi au colaborat la privatizarea unora dintre cele mai valoroase zăcăminte de petrol din Siberia de Vest, când Elțîn a aprobat vânzarea lor în 1993, o decizie care a transformat întreprinderile de stat în firme private și a făcut ca unii angajați ai statului să devină miliardari peste noapte.

În calitate de director general al Lukoil, Alekperov s-a ocupat de refacerea producției de petrol din Rusia, în timp ce Fedun s-a concentrat pe achiziții în interiorul și în afara țării. Acea strategie a culminat cu faptul că gigantul american ConocoPhillips a cumpărat o participație majoră în Lukoil în 2004, doar pentru a o vinde în 2010, pe măsură ce și-a reorientat activitatea către piața americană.

Urmând exemplul cheltuielilor extravagante ale altor oligarhi ruși, Fedun a devenit un investitor important în clubul de fotbal din Premier League-ul rus, Spartak Moscova.

Când Rusia a invadat Ucraina în 2022, Alekperov a demisionat din funcția de director general al Lukoil după ce Marea Britanie și Australia au impus sancțiuni împotriva lui. În același an, compania Lukoil a declarat că este îngrijorată de „evenimentele tragice din Ucraina” și a susținut negocierile pentru încheierea conflictului, exprimând rare remarci publice împotriva a ceea ce Moscova numește o „operațiune militară specială”.

Dar, în timp ce Alekperov continuă să fie implicat activ în activitățile companiei, Fedun s-a retras. El a renunțat la funcția de vicepreședinte în iunie 2022 și și-a vândut participația în Spartak în august 2022. Lukoil a declarat anterior că Fedun a plecat din cauza vârstei de pensionare.