Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza

Mii de persoane au protestat sâmbătă, 9 august, pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia guvernului de a ocupa oraşul Gaza, scrie G4Media.

Protestatarii au purtat pancarte şi fotografii cu ostaticii încă deţinuţi în teritoriul palestinian, cerând guvernului să asigure eliberarea lor.

Joi seara, guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat o nouă fază a operaţiunilor militare împotriva Hamas în Fâşia Gaza, inclusiv ocuparea oraşului Gaza. Anunţul acestui plan a provocat dezaprobarea internaţională.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze sâmbătă o reuniune de urgenţă pe această temă.

Pe lângă dezarmarea Hamas şi returnarea „tuturor ostaticilor, vii şi morţi” care se află încă în mâinile Hamas, planul israelian vizează demilitarizarea Fâşiei Gaza şi plasarea acesteia sub control israelian, înainte de a institui „o administraţie civilă” care să nu fie „nici a Hamas, nici a Autorităţii Palestiniene”, potrivit premierului Netanyahu.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat după ce organizaţia palestiniană Hamas a lansat un atac fără precedent asupra Israelului la 7 octombrie 2023, care s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unei numărători a AFP bazate pe date oficiale israeliene. De atunci, represaliile israeliene au ucis cel puţin 61.330 de persoane în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii al Hamas, considerate fiabile de ONU.