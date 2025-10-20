Mihai Popșoi la reuniunea miniștrilor de Externe de la Luxemburg: „Cetățenii R. Moldova au spus clar și răspicat unde doresc să își vadă viitorul lor și al copiilor lor”

Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participa luni, 20 octombrie, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg. Acesta a declarat în cadrul reuniunii că R. Moldova „speră acum, după alegerile parlamentare, pe sprijinul statelor membre pentru a avansa la următoarea etapă, pentru a deschide clusterele de negocieri și a progresa în baza unui sistem meritocratic”. Oficialul a mai avut și o întrevere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos.

Participarea ministrului are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a Martei Kos și a Comisarului european pentru Parteneriate Internaționale, Jozef Síkela.

„Suntem foarte recunoscători Uniunii Europene și statelor membre pentru sprijinul lor constant acordat democrației în R. Moldova și parcursului nostru european. R. Moldova a livrat rezultate importante la ultimele alegeri. Cetățenii R. Moldova au spus clar și răspicat unde doresc să își vadă viitorul lor și al copiilor lor. Nici o campanie de dezinformare sau atacuri cibernetice venite dinspre Kremlin nu au reușit să ne abată de la dorința legitimă a societății moldovenești de a face parte din Uniunea Europeană. Contăm acum pe sprijinul statelor membre pentru a avansa la următoarea etapă, pentru a deschide clusterele de negocieri și a progresa în baza unui sistem meritocratic”, a declarat Popșoi.

Totodată, în cadrul participării la reuniunea Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu Marta Kos.

Potrivit MAE, oficialii au avut un schimb de opinii privind pașii următori în procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, cu accent pe domeniile politică externă, securitate și apărare.

Marta Kos a a încurajat autoritățile R. Moldova să mențină ritmul de implementare a reformelor necesare pentru avansarea în calea de aderare la UE.

Aceasta a mai menționat că noi reforme vor fi evaluate în cadrul raportului anual al Pachetului de Extindere al Comisiei Europene, planificat pentru publicare în această toamnă.