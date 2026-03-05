Ambasadorul iranian în Azerbaidjan, convocat de autoritățile de la Baku după loviturile unor drone provenite din Iran

Ministerului Afacerilor Externe al Azerbaidjanului a confirmat că pe 5 martie, în timpul zilei, teritoriul Republicii Autonome Nakhchivan din Azerbaidjan a fost lovită de drone lansate din teritoriul Iranului, scrie meydan.tv. În legătură cu incidentul, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Iranului în Azerbaidjan, Mojtaba Demirchilu, a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde părții iraniene i se va exprima un protest ferm și i se va înmâna o notă corespunzătoare.

Potrivit informațiilor furnizate de minister, una dintre drone a căzut pe clădirea terminalului aeroportului din Nakhchivan. A doua dronă a căzut lângă clădirea școlii din satul Shekerabad. În urma atacului, clădirea aeroportului a fost avariată, iar doi civili au fost răniți.

Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului a condamnat cu fermitate atacul dronelor, comis de pe teritoriul Republicii Islamice Iran. În declarație se subliniază că atacul asupra teritoriului Azerbaidjanului contravine normelor și principiilor dreptului internațional și contribuie la creșterea tensiunilor în regiune.

Baku a cerut părții iraniene să clarifice cât mai curând posibil incidentul, să ofere explicații oficiale și să ia măsuri urgente pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete în viitor. Partea azeră a declarat, de asemenea, că își rezervă dreptul de a lua măsurile de răspuns corespunzătoare.

Aeroportul internațional Nakhchivan din Azerbaidjan este situat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Iranul.

Un clip video postat pe X arată ceea ce pare o dronă lovind în zonă.