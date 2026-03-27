Meteorologii îndeamnă cetățenii să participe la „Ora Pământului” 2026 : „Implicarea fiecăruia dintre noi contează”

În contextul marcării evenimentului global „Ora Pământului”, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că se alătură inițiativelor internaționale dedicate reducerii impactului asupra mediului și promovării utilizării responsabile a resurselor energetice. În acest sens, instituția îndeamnă toți cetățenii să deconecteze luminile pe 28 martie 2026 pentru o oră.

„Acest demers are drept scop sensibilizarea societății cu privire la efectele emisiilor de dioxid de carbon asupra climei și mediului, încurajând acțiuni simple, dar cu impact colectiv, precum deconectarea iluminatului pentru o oră. (…) Îndemnăm toți cetățenii să susțină această inițiativă prin stingerea luminilor în intervalul 20:30 – 21:30, contribuind astfel la promovarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător. Implicarea fiecăruia dintre noi contează în efortul comun de protejare a planetei”, a transmis SHS.

În fiecare an, la sfrâșit de luna martie, este marcată ,,Ora Pământului”. Scopul acestui eveniment este sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema emisiilor de carbon în atmosferă urmare producerii energiei electrice.

Potrivit Fundației Mondiale a Naturii (WWF), milioane de oameni din întreaga lume se unesc pentru Ora Pământului, acesta fiind cel mai mare eveniment dedicat mediului. Pe 28 martie 2026 se marchează 20 de ani de la primul eveniment Ora Pământului, care a avut loc în Sydney, Australia. „Nu este doar un gest simbolic, ci o alegere. O oră din timpul tău, oferită naturii”, subliniază WWF.

Cetățenii R. Moldova au fost îndemnați și în 2025 să să stingă luminile timp de o oră în cadrul Orei Pământului.