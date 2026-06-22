Meteorologii anunță cod galben de caniculă prelungit. Recomandările IGSU pentru populație

Codul galben de caniculă pentru anumite zone ale țării este prelungit și pentru ziua de marți, 23 iunie, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C.

„Se recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber”, comunică AMM

Sursa: AMM

În contextul condițiilor meteorologice prognozate, IGSU vine cu recomandări pentru populație:

Evitați deplasările și activitățile în aer liber în intervalul orelor de vârf.

O atenție sporită trebuie acordată categoriilor vulnerabile, precum copiii, persoanele în vârstă, femeile însărcinate și persoanele care suferă de afecțiuni cronice sau cardiovasculare.

Pentru prevenirea deshidratării și a efectelor negative ale căldurii excesive, este recomandat consumul regulat de apă, purtarea hainelor lejere, deschise la culoare, și utilizarea mijloacelor de protecție împotriva razelor ultraviolete.

Adulții sunt îndemnați să nu lase copiii nesupravegheați în autoturisme staționate sau în încăperi insuficient ventilate, deoarece temperaturile ridicate pot pune în pericol sănătatea și viața acestora.

În perioada caniculară, cetățenii care aleg să se odihnească în apropierea bazinelor acvatice trebuie să respecte regulile de siguranță. Scăldatul este recomandat doar în locuri amenajate și supravegheate, iar copiii trebuie monitorizați permanent de către adulți.

Pentru a evita șocul termic, nu este recomandată intrarea bruscă în apă după o expunere îndelungată la soare. Se recomandă răcorirea treptată a organismului înainte de înot.

De asemenea, consumul de băuturi alcoolice înainte sau în timpul scăldatului este strict nerecomandat, deoarece poate diminua capacitatea de reacție și crește riscul producerii accidentelor.

Având în vedere temperaturile ridicate și uscăciunea vegetației, cetățenii sunt rugați să manifeste responsabilitate și să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor, zonelor cu vegetație uscată și spațiilor de agrement, pentru prevenirea incendiilor.