Mesajul premierului după prima ședință de Guvern: „Dacă vom munci în ciuda diferențelor pentru același obiectiv de țară, beneficiile vor veni pentru fiecare cetățean în parte”

Prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj public după ce a condus prima ședință a noului Guvern miercuri, 5 noiembrie.

Mesajul premierului Alexandru Munteanu a fost distribuit pe pagina lui de Facebook.

„Am avut azi prima ședință de Guvern, care vine imediat după recunoașterea de către Comisia Europeană a progresului remarcabil făcut de Moldova pe calea aderării. Aceasta este o încurajare, dar și o responsabilitate să dublăm ritmul, pentru că dacă am reușit un asemenea progres într-un an cu alegeri, cu amenințări hibride, cu tentative de destabilizare, atunci suntem obligați să obținem rezultate frumoase și în continuare pentru țară. Vom îndeplini dacă vom trage cu toții în aceeași direcție. Dacă vom munci în ciuda diferențelor pentru același obiectiv de țară, beneficiile vor veni pentru fiecare cetățean în parte”, a scris premierul.

Pe 31 octombrie, susținerea pentru noul Guvern a fost exprimată de 55 de deputați ai majorității parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate.

Premierul Alexandru Munteanu și membrii echipei sale au depus jurământul în fața președintei R. Moldova, Maia Sandu, pe 1 noiembrie, iar la eveniment a fost prezent și președintele Parlamentului, Igor Grosu, dar și alți oficiali. Dintre cei 16 membri ai cabinetului de miniștri, jumătate au făcut parte și din Executivul anterior.

ZdG vă prezintă detalii despre studiile, activitatea profesională și averea potențialilor șefi ai ministerelor: Dominată de bărbați și cu 8 miniștri din fostul Executiv: cine face parte din echipa guvernamentală a lui Alexandru Munteanu