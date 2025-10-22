Mesajul lui Valeriu Chiveri, la sfârșitul mandatului de ambasador al R. Moldova în Ucraina: „Am fost martor la tragedii profunde”

Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador al R. Moldova în Ucraina. Acesta a anunțat despre acest fapt pe rețelele de socializare, menționând că pleacă cu „inima plină de recunoștință, cu prietenii valoroase și cu amintiri care mă vor însoți mereu” și mulțumind „pentru încredere, sprijin și pentru momente de apropiere care au dat sens acestui parcurs”.

„Se încheie o etapă deosebită din viața mea. A fost o onoare să reprezint Republica Moldova și să-mi exercit mandatul diplomatic în Ucraina aproape 4 ani. Începutul războiului m-a găsit la Kiev, unde, alături de muți din voi, am trecut prin calvarul bombardamentelor și al loviturilor. Am fost martor la tragedii profunde, dar și la bucuria sinceră a unor reușite care au dat speranță. (…) După cum bine se știe, fiecare sfârșit aduce cu sine un nou început – o oportunitate, dar și o provocare. Sper, din tot sufletul, să fiu la înălțimea acestei încercări!”, a scris Chiveri pe Facebook.

Acesta a mai adus mulțumiri și colegilor săi din cadrul Ambasadei.

Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski pe 2 iunie 2022.