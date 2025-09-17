Mesaje de tip phishing pe Whatsapp, Signal și Telegram. Autoritățile oferă recomandări pentru securizarea informațiilor personale

Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) informează despre răspândirea unor mesaje de tip phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile.

ASC scrie că scopul acestora este accesarea de către utilizator a link-urilor compromise și preluarea controlului de către atacatori.

Sursa: ASC

Pentru a vă proteja informațiile personale, ASC recomandă:

1. Nu accesați link-uri provenite din mesaje suspecte.

2. Nu introduceți date personale (telefonul, informația bancară, coduri de acces) pe site-uri accesate prin astfel de link-uri.

3. Verificați întotdeauna sursa mesajului; numele expeditorului poate fi real, dar mesajul malițios. Verificați cu persoana care v-a expediat mesajul autenticitatea acestuia prin contactarea pe o platformă diferită sau apel telefonic.

4. Raportați astfel de tentative la adresa [email protected].