MEC: peste 98,6 milioane lei vor fi investite în modernizarea școlilor din Chișinău

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță luni, 27 octombrie, că a valorificat aproape 57,9 milioane de lei din totalul de 98,6 milioane, pentru modernizarea cantinelor școlare din Chișinău, iar alte 40,7 milioane de lei urmează să fie investite în mobilier și utilaje pentru instituțiile de învățământ din capitală.

Astfel, în urma licitațiilor publice, la solicitarea instituțiilor de învățământ, Ministerul a achiziționat o gamă completă de echipamente moderne pentru dotarea cantinelor școlare.

„Este vorba despre utilaje pentru procesarea mecanică a alimentelor, inclusiv pentru tăiere, tocare, frământare și feliere, aparate de gătit și tratament termic, frigidere, vitrine și boxe pentru păstrarea sigură a produselor alimentare. De asemenea, cantinele vor fi dotate cu mașini de spălat vase, mese și dulapuri din inox, hote, aparate de aer condiționat, boilere, precum și echipamente auxiliare, cum ar fi dozatoare de apă, uscătoare de mâini, cuptoare cu microunde și mobilier pentru spațiile de servire. Noile dotări vor asigura o infrastructură modernă, sigură și eficientă, conform standardelor actuale de igienă și alimentație școlară”, a precizat MEC.

Potrivit MEC, valoarea contractelor atribuite variază între 0,9 și 24 milioane de lei, în funcție de categoria de bunuri furnizate. Livrările sunt deja în curs, iar instalarea echipamentelor și mobilierului urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului.

„Mulțumim directorilor de școli din municipiul Chișinău care au transmis într-un timp record necesarul de dotări. Datorită acestei colaborări, am reușit să procurăm echipamente moderne care vor îmbunătăți calitatea alimentației școlare și vor contribui la un mediu educațional mai sănătos și sigur pentru elevi”, a declarat Valentina Olaru, secretara de stat al MEC

MEC menționează că sunt în desfășurare proceduri de achiziții în valoare de peste 40,7 milioane lei, care includ mobilier școlar, tehnică de calcul și birou etc.

Procedurile de achiziție publică sunt deschise pentru toți operatorii economici. Detalii pot fi accesate pe site-ul MEC.