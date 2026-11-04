Cursuri gratuite de limba română pentru copiii și tinerii din diaspora. Detalii de la Ministerul Educației

În acest an, 500 de copii și tineri din diaspora vor participa la cursuri online gratuite de limba română, organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în colaborare cu Biroul Relații cu Diaspora. Programul este destinat copiilor și tinerilor cu vârste între 10 și 18 ani, originari din R. Moldova, care locuiesc peste hotare și doresc să învețe limba română.

Conform MEC, lecțiile se vor desfășura online și vor fi susținute atât de către cadrele didactice din R. Moldova, cât și de către cele din diaspora. Participanții vor fi repartizați în grupe în funcție de vârstă și de nivelul de cunoaștere a limbii române. Orarul va ține cont, în măsura posibilităților, de diferențele de fus orar.

„Cursul va pune accent pe dezvoltarea competențelor de comunicare, atât orală, cât și scrisă, îmbogățirea vocabularului și utilizarea limbii române în situații cotidiene. Procesul de învățare va include dialoguri, jocuri didactice și exerciții interactive, adaptate vârstei și nivelului de pregătire al copiilor.

Pe lângă învățarea limbii, lecțiile vor integra elemente de cultură, tradiții și obiceiuri din R. Moldova, pentru a-i ajuta pe copii să descopere și să păstreze legătura cu țara de origine”, se arată în comunicat.

MEC anunță că va analiza, împreună cu Biroul Relații cu Diaspora, posibilitățile de continuare și extindere a programului, în funcție de interesul manifestat, rezultatele obținute și resursele disponibile.

Prin această inițiativă, MEC își propune să ofere copiilor și tinerilor din diaspora mai multe oportunități de a învăța și de a comunica în limba română, păstrând astfel legătura cu familia, cultura și valorile R. Moldova.