MDED: 70% din serviciile publice destinate antreprenorilor au fost digitalizate
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) anunță că 70% dintre serviciile publice destinate companiilor sunt diponibile online. Astfel, din totalul celor 407 servicii publice dedicate antreprenorilor și întreprinzătorilor, 284 pot fi accesate în format digital.
Obiectivul asumat prin Planul de Creștere al R. Moldova 2025–2027 și anume digitalizarea a 75% din serviciile G2B (Government to Business) până la sfârșitul anului 2025, este pe cale să fie realizat, scrie MDED, precizând că au rămas de digitalizat doar 22 de servicii.
Noi servicii digitalizate
Conform comunicatului de presă emis de MDED, în ultimele trei luni, Agenția de Guvernare Electronică în colaborare cu instituțiile prestatoare, a digitalizat încă 30 de servicii noi. Acestea pot fi accesate din aplicația EVO sau de pe portalul servicii.gov.md:
- 13 servicii pentru antreprenori, prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
- 5 servicii pentru companiile din domeniul geologic, dezvoltate de Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale
- 2 servicii pentru sectorul juridic, în colaborare cu Agenția pentru Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească
- 4 servicii pentru agricultură, oferite de ISST „Intehagro”
- 2 servicii pentru companiile din domeniul energetic, prin Centrul Național pentru Energie Durabilă
- 1 serviciu pentru operatorii din sectorul naval, de la Agenția Navală
- 1 serviciu pentru instituțiile media, prin Consiliul Audiovizualului
- 1 serviciu pentru domeniul metrologic, oferit de Institutul Național de Metrologie
- 1 serviciu pentru sectorul cultural, prin Ministerul Culturii
Sursa citată precizează că în prezent, 15 instituții oferă integral serviciile lor în format online:
- Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
- Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
- Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
- Agenția de Mediu
- Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
- Agenția Națională a Arhivelor
- ANRCETI
- Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
- Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
- Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
- Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova
- Centrul Național pentru Energie Durabilă
- Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate
- Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului
„Digitalizarea serviciilor publice nu este doar un pas tehnologic, ci o schimbare profundă în relația dintre stat și mediul de afaceri. Fiecare serviciu disponibil online înseamnă timp câștigat pentru antreprenori și bani economisiți pentru companii, timp care poate fi investit în dezvoltarea afacerii, nu în birocrație, și resurse care pot fi direcționate spre inovare și creștere. Obiectivul nostru este clar: să construim un stat care sprijină și accelerează inițiativa privată, oferind soluții simple, rapide și predictibile, așa cum se întâmplă în economiile europene avansate”, a declarat Doina Nistor, viceprim-ministră și ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării.