MDED: 70% din serviciile publice destinate antreprenorilor au fost digitalizate

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) anunță că 70% dintre serviciile publice destinate companiilor sunt diponibile online. Astfel, din totalul celor 407 servicii publice dedicate antreprenorilor și întreprinzătorilor, 284 pot fi accesate în format digital.

Obiectivul asumat prin Planul de Creștere al R. Moldova 2025–2027 și anume digitalizarea a 75% din serviciile G2B (Government to Business) până la sfârșitul anului 2025, este pe cale să fie realizat, scrie MDED, precizând că au rămas de digitalizat doar 22 de servicii.

Noi servicii digitalizate

Conform comunicatului de presă emis de MDED, în ultimele trei luni, Agenția de Guvernare Electronică în colaborare cu instituțiile prestatoare, a digitalizat încă 30 de servicii noi. Acestea pot fi accesate din aplicația EVO sau de pe portalul servicii.gov.md:

13 servicii pentru antreprenori, prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

pentru antreprenori, prestate de 5 servicii pentru companiile din domeniul geologic, dezvoltate de Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

pentru companiile din domeniul geologic, dezvoltate de 2 servicii pentru sectorul juridic, în colaborare cu Agenția pentru Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească

pentru sectorul juridic, în colaborare cu 4 servicii pentru agricultură, oferite de ISST „Intehagro”

pentru agricultură, oferite de 2 servicii pentru companiile din domeniul energetic, prin Centrul Național pentru Energie Durabilă

pentru companiile din domeniul energetic, prin 1 serviciu pentru operatorii din sectorul naval, de la Agenția Navală

pentru operatorii din sectorul naval, de la 1 serviciu pentru instituțiile media, prin Consiliul Audiovizualului

pentru instituțiile media, prin 1 serviciu pentru domeniul metrologic, oferit de Institutul Național de Metrologie

pentru domeniul metrologic, oferit de 1 serviciu pentru sectorul cultural, prin Ministerul Culturii

Sursa citată precizează că în prezent, 15 instituții oferă integral serviciile lor în format online:

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Agenția de Mediu

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Agenția Națională a Arhivelor

ANRCETI

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova

Centrul Național pentru Energie Durabilă

Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate

Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului

„Digitalizarea serviciilor publice nu este doar un pas tehnologic, ci o schimbare profundă în relația dintre stat și mediul de afaceri. Fiecare serviciu disponibil online înseamnă timp câștigat pentru antreprenori și bani economisiți pentru companii, timp care poate fi investit în dezvoltarea afacerii, nu în birocrație, și resurse care pot fi direcționate spre inovare și creștere. Obiectivul nostru este clar: să construim un stat care sprijină și accelerează inițiativa privată, oferind soluții simple, rapide și predictibile, așa cum se întâmplă în economiile europene avansate”, a declarat Doina Nistor, viceprim-ministră și ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării.