Maratonul Run Pink Moldova – Race for the Cure® – la a 5-a ediție

Pe 25, 26 și 27 septembrie, comunitatea Run Pink Moldova organizează un eveniment caritabil dedicate femeilor diagnosticate cu cancer mamar la noi acasă – Race for the Cure® (în traducere – Cursa pentru Vindecare). Banii colectați vor fi utilizați pentru organizarea taberelor de reabilitare pentru femeile care trec prin cancer în Republica Moldova în 2021.

„Am inițiat aceste tabere în 2017 și de atunci le organizăm în fiecare vară, excepție fiind 2020. Cunosc din prima sursă ce înseamnă să treci prin cancer și cât de important este ca pe lângă tratamentul de bază să ai acces la instrumente alternativă care să te ajute să depășești aspectele invizibile provocate de această maladie – frica de moarte, depresia, oboseala cronică, fizică și mentală, lipsa poftei de viață, sentimentul de singurătate și multe alte insecurități care pot apărea precum rușinea sau vinovăția” explică Dorina Baltag, fondatoarea taberelor Run Pink Retreat și supraviețuitoare a cancerului.

“Anul acesta marcăm a V-a ediție a maratonului Run Pink Moldova. Pandemia COVID-19 ne-a dat planurile pentru activitățile comunității noastre pentru 2020 peste cap. Dar, alături de platforma europeană de susținere a pacientelor de cancer la sân, Think Pink Europe, ne-am gândit la o soluție – utilizarea erei digitale pentru a organiza un eveniment la scară europeană. Așadar fiecare se poate alătura cauzei noastre din comfortul și siguranța orașului și țării în care se află” povestește Adriana Rotaru, fondatoarea comunității Run Pink Moldova.

Prin participarea la Race for the Cure Moldova fiecare dintre noi se poate alătura unei mișcări internaționale care sărbătorește supraviețuitoarele / supraviețuitorii cancerului și onorează pe cei care au fost răpuși de această boală. Iar în acest an, fiecare dintre noi, fie că suntem în Moldova sau peste hotarele țării, ne putem alătura acestei inițiative prin 2 pași simpli:

Te poți alătura echipei Run Pink Moldova aici: https://www.raceforthecure.eu/en/Participants/Team/Id/928

alege ziua în care vei merge sau alerga – 25, 26 sau 27 septembrie

Cod de înregistrare: 2AAA5745

Taxa de înregistrare = 5 EUR



2. Susține echipa Run Pink Moldova prin o donație:

poți alege suma pe care dorești să o donezi

intră pe pagina echipei și alege opțiunea ”Sponsorizați această echipă”

Membrii echipei Run Pink Moldova îndeamnă ca la acest eveniment caritabil, de alergare și mers pe jos o distanță de 2,5km sau 5,0km, fiecare doritor să participe împreună cu membrii familiei, pritenii sau colegii de serviciu dar în același timp să păstrăm distanța socială. Iar la final să ne facem o poză și să o postăm pe pagina comunității prin utilizarea hashtagului #runpinkmoldova2020 și #RFTC2020.