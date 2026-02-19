Manualele școlare devin interactive: elevii din R. Moldova au acces gratuit la prima bibliotecă digitală

Elevii și profesorii din R. Moldova pot accesa, începând de joi, 19 februarie, manuale școlare digitale, interactive și gratuite, odată cu lansarea platformei eduresurse.md de către Ministerul Educației și Cercetării. Noul portal reunește manuale multimedia aliniate curriculumului național și poate fi accesat de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai accesibile și adaptate cerințelor educației moderne, anunță Ministerul.

Platforma eduresurse.md găzduiește o colecție de manuale digitale pentru disciplinele STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), destinate atât elevilor, cât și cadrelor didactice și publicului larg. Accesul este gratuit, iar conținutul este conceput pentru a sprijini procesul de predare și învățare prin instrumente interactive și multimedia.

Manualele includ imagini, materiale audio și video, modele 3D și elemente de realitate augmentată, menite să faciliteze înțelegerea noțiunilor complexe. Textele sunt însoțite de funcții audio, care permit redarea conținutului printr-un simplu click — o opțiune utilă pentru elevii cu deficiențe de vedere sau pentru cei care preferă învățarea auditivă. De asemenea, resursele conțin teste, exerciții interactive, simulări și lucrări de laborator virtuale.

În această etapă, pe platformă sunt disponibile manuale de Fizică (clasa a VIII-a), Chimie (clasa a XII-a), Biologie (clasele a VIII-a, a IX-a și a XII-a), Informatică (clasa a XII-a) și Matematică (clasa a IX-a).

Autoritățile anunță că, pe termen scurt, eduresurse.md va deveni un repozitoriu unic pentru resurse educaționale deschise din R. Moldova, urmând să găzduiască manuale electronice, materiale video educaționale și proiecte didactice zilnice și anuale.